Один человек пострадал во время пожара на шахте «Распадская» в Кузбассе

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В результате пожара на шахте «Распадская» в Кузбассе медицинская помощь понадобилась одному человеку. Об этом сообщили в администрации правительства Кузбасса со ссылкой на региональный центр медицины катастроф.

У горняка диагностировано отравление угарным газом.

- Пострадавший шахтер находится в больнице Междуреченска, его состояние удовлетворительное, - сообщили в администрации правительства Кузбасса.

По распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, который возглавил оперативный штаб по ликвидации ЧС, лечение пострадавшего контролирует главный токсиколог области.

Также сообщаетсся, что глава региона поблагодарил врачей и спасателей за четкую и оперативную работу во время ЧП на шахте

Напомним, что пожар на глубине 550 метров произошел на шахте «Распадская» в среду, 19 апреля около 17:00. В этот момент под землей находился 271 человек, все они были эвакуированы к 20.00. К 21.00 открытое горение на шахте было ликвидировано.

Прокуратура Кемеровской области проводит проверку по данному факту, по результатам нее при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Также доследственную проверку организовал СК РФ по Кемеровской области.