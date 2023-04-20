На выходных в Кузбассе потеплеет до +19 градусов

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе в ближайшие дни ожидается потепление. Прогноз погоды сообщиили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Пока апрель показывал лишь свой зимний характер, в целом для него несвойственный. Из-за высотного циклона в Кузбассе наблюдались снегопады, порывистый ветер, поземки, метели и гололедица. При этом было очень холодно. В ночь на 19 апреля в Новокузнецке температура понижалась до -22,5 градусов (в Кемерове было -13).

В ближайшие дни в Кузбассе, наконец, начнет теплеть, осадки прекратятся. В ночные часы сохранятся слабоотрицательные отметки температур, а днем воздух будет прогреваться до +8... +13 градусов и выше.

Так, в пятницу, 21 апреля, ночные температуры составят -2 … -7, местами до -14, дневные +4 … +9, местами до +14. Ветер будет юго-западный 2-7 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Ночью местами пройдет снег и мокрый снег, днем будет преимущественно без осадков. Возможен туман. На дорогах - гололедица. Также прогнозируется горимость 1, 2 класса.

В субботу, 22 апреля, ночью столбики термометров будут показывать -3 … -8, местами до -14, днем +8 … +13. Ветер по-прежнему будет юго-западный 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Осадков не ожидается. Горимость 2, 1 класса.

В воскресенье, ночью температура воздуха составит -2 … -7, местами до -14, днем +9 … +14, местами до +19. Подует юго-восточный ветер, 2-7 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Малооблачно, преимущественно без осадков. Горимость 2, 1 класса.

Со следующего вторника в Кузбассе снова ожидается небольшое понижение температуры.