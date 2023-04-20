Кузбасские внутренние тренеры по бережливому производству могут стать лучшими в стране

Фото: пресс-служба РЦК.

Эксперты Федерального и Регионального центров компетенций (ФЦК и РЦК) подготовили 82 внутренних тренера на предприятиях Кузбасса, участвующих в национальном проекте «Производительность труда», который реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Они будут обучать инструментам бережливого производства своих коллег, чтобы эффективнее развивать производственные системы.

«Кузбассу для развития экономики нужны высококвалифицированные кадры, которые в том числе владеют компетенциями в сфере эффективной организации производственных процессов. Благодаря нацпроекту «Производительность труда» на наших предприятиях появились внутренние тренеры и инструкторы по бережливому производству, которые становятся лидерами бережливых улучшений и тиражируют лучшие практики повышения производительности в коллективах», – подчеркнул министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

Внутренние тренеры проходят углубленную подготовку по основам бережливого производства по стандартам ФЦК. В течение 2,5 месяцев они обучаются и получают знания об основных инструментах бережливого производства, овладевают практическими навыками по проведению тренингов, которые смогут самостоятельно проводить при обучении персонала. После завершения обучения все внутренние тренеры проходят обязательную сертификацию и подтверждают уровень квалификации.

Сегодня внутренние тренеры работают на кузбасских предприятиях в сферах машиностроения, строительства, транспорта, торговли. Они могут побороться за звание лучших в стране на всероссийском конкурсе «Тренер по бережливому производству – 2023. Применяй. Обучай. Совершенствуй». Его главная задача – поддержать системное обучение по программам бережливого производства на предприятиях для повышения производительности труда. Подать заявку на участие можно до 25 мая на федеральной платформе производительность.рф. Победителей по итогам конкурсных испытаний определят в августе.

ДЛЯ СПРАВКИ

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% и направлен на формирование современной производственной культуры. В КуZбассе адресную поддержку в рамках нацпроекта получают уже 68 компаний несырьевых отраслей экономики.