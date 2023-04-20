Вознаграждение в полмиллиона рублей выплатят в Кузбассе любому россиянину за информацию о подозреваемом в убийстве

37-летний Артур Махмудов может быть вооружен. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Кузбассе продолжают разыскивать подозреваемого в убийстве предпринимателя из к города Осинники. Напомним, преступление, совершенное 6 апреля 2023 года, отличалось особой дерзостью: неизвестные на автомобиле ВАЗ среди белого дня подъехали к бизнесмену, стоявшему возле своей машины на оживленной улице, и на глазах десятков очевидцев выстрелили ему в голову. После чего скрылись с места преступления.

Преступление получило широкий резонанс. И его расследование взяли под контроль руководители сразу двух ведомств: ГУ МВД России по Кемеровской области и Следственного комитета России. Уже в течение первой недели полицейские и следователи СК установили и обоих подозреваемых, и даже местонахождение автомобиля, который преступники спрятали, закопав его на трехметровой глубине. Одного из сообщников - 39 летнего жителя Осинников задержали еще 13 апреля, а вот второго подозреваемого в убийстве - 37-летнего Артура Махмудова след простыл. По оперативной информации, мужчина покинул Кузбасс и может скрываться в Новосибирске или Новосибирской области, а также в любом другом регионе России. Ориентировку на него разослали по всей стране.

- Подозреваемый в убийстве Махмудов Артур Хаганиевич может передвигаться на автомобиле Nissan X-trail черного цвета, государственный регистрационный знак К613НУ154. При себе может иметь оружие, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

За предоставление информации, которая поможет задержать опасного преступника, МВД Кузбасса готово выплатить вознаграждение - 500 тысяч рублей. При этом анонимность источника гарантируется.

Всех, кто владеет информацией о месте нахождения разыскиваемого, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам: 8-(3842)-32-73-12, 8-(3842)-37-73-73, 8-999-306-21-77 либо на телефон 02 (с мобильного - 102).