Самое нужное - носки и влажные салфетки!

- С нами Россия! С нами Бог! За нами Победа! - говорит боец с позывным «Дед». Фото: личный архив.

В Кузбассе, как и по всей России, продолжается сбор гуманитарной помощи для участников спецоперации на Украине. Тысячи кузбассовцев вяжут и шьют вещи для бойцов, собирают посылки с консервами и другими продуктами.

О том, что сейчас необходимо бойцам на передовой в первую очередь, «Комсомолке» рассказал кемеровчанин Илья - боец с позывным «Дед», который сейчас находится в отпуске в родном городе.

Фамилию Ильи не называем из соображений безопасности. На спецоперацию он отправился добровольцем в июле 2022 года, уволившись с поста участкового. До пенсии МВД по выслуге ему оставалось всего пять лет. Дома 37-летнего Илью ждут жена, две дочери, младшая из которых еще школьница, и трое маленьких внуков. Из-за внучат ему и дали такой позывной - «Дед».

- Во-первых, я бы хотел поблагодарить всех, кто здесь, в тылу, помогает всем нам, кто на передовой - эта помощь просто неоценима, - говорит боец.

Вот такие бронежилеты с паховым модулем очень ценятся «за ленточкой». Фото: соцсети.

Илья уверен, без «гуманитарки» в зоне СВО, особенно на переднем крае, не обойтись. Но у каждого сезона года есть свои приоритеты в вещах, в которых военнослужащие, мобилизованные и добровольческие отряды нуждаются больше всего.

- Там уже +21 градус, поэтому влажные салфетки и тонкие носки нужны всем и много. Стирать негде и некогда, носки сменил и старые выкинул, а салфетками всегда можно обтереться с головы до ног, - поделился боец. - Поэтому сейчас и те, и другие там на вес золота.

По словам «Деда», защитники всегда рады сигаретам, сладостям, письмам со словами поддержки и рисункам детей.

- От них становится теплее на душе, а если это письма от родных, то вообще не передать словами! Так что обязательно пишите письма своим родным, которые находятся «за ленточкой», - говорит военнослужащий.

Еще всегда в цене бронежилеты, особенно с элементами, которые закрывают и паховую область, и, конечно, квадрокоптеры. Но и те, и другие - не всем из желающих помочь по карману, поэтому для закупки этих предметов часто организуют различные сборы, после чего организаторы централизованно закупают все необходимое. Главное - выбрать правильный.

Напомним, в России запустили проект по сбору средств для помощи военным, принять в котором может участие любой житель Кузбасса. На портале «Все для победы» можно пожертвовать деньги или узнать, где принимают вещи - квадрокоптеры, рации, бронежилеты и спальники, которые нужны солдатам. Организаторы гарантируют, что каждый рубль пойдет на поддержку военных: на сайте предусмотрена возможность отследить, куда и кому уходит финансовая помощь, выбрать конкретное подразделение или сбор, который контролирует конкретный военкор. В Кузбассе пункт приема гуманитарной помощи расположен по адресу: г. Кемерово, проспект Советский, д. 56, офис 101, тел.: 8 (384-2) 34-84-29.