Ленин жив: как увековечена память Владимира Ильича в Кемерове

Этот памятник был установлен к юбилею вождя - 17 апреля 1970 года. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

22 апреля – день рождения политического деятеля, основателя первого в мире социалистического государства Владимира Ленина. В этом году отмечается 153 года со дня появления на свет вождя мирового пролетариата. Но, несмотря на столь внушительную дату, имя Ленина до сих пор знакомо, пожалуй, каждому в нашей стране – благодаря названным в честь него улицам и установленным памятникам. Ко дню рождения Ленина «Комсомолка» узнала, как увековечена память революционера в Кемерове.

Не место красит человека, а человек место…

Логично, что самый главный памятник Ленину находится на центральной площади города. Монумент был установлен к 100-летнему юбилею вождя - 17 апреля 1970 года. Его автор – известный скульптор, академик, народный художник СССР, Герой Труда, лауреат Ленинской и Сталинской премий - Лев Кербель. Кербель был «главным» по Ленину в Советском Союзе, по его проектам поставлены памятники вождю в Москве, Полтаве, Липецке, Сыктывкаре и многих других городах. При этом образ Ленина был везде разный. Наш Владимир Ильич простирает правую руку вперед, обращаясь к массам и указывая путь к светлому будущему.

Фото: Кемеровский городской архив.

- Нам дали возможность хорошо познакомиться с городом. Большое впечатление произвели шахты, карьеры, где мы увидели творческий труд тысяч людей. И захотелось, чтобы наш памятник стал «своим» в рабочем городе, чтобы он символизировал собой образ Ленина – вождя рабочих. И еще одну цель ставили перед собой – отразить ясную направленность ленинской мысли, ее движение, устремленность в будущее, - рассказывал сам Лев Кербель на пресс-конференции в Кемерове в 1970 году.

Высота нашего Ильича – 12 метров (четырехметровый постамент и восьмиметровая фигура), выполнен он из бронзы. В создании скульптуры также принимали участие московский архитектор Виталий Датюк и главный архитектор Кемерова Владимир Суриков.

В день открытия памятника на главной площади города собрались тысячи людей. Вот что писала про это событие газета «Кузбасс»:

- Алый цвет весенним половодьем запрудил главную площадь Кемерова. Никогда еще, сколько мы ее помним и знаем, не выглядела площадь Советов такой праздничной, до краев наполненной торжественным ожиданием... Более 30 тысяч трудящихся города пришли на открытие памятника великому Ленину, - сказано в репортаже, опубликованном 18 апреля 1970 года.

Газета «Кузбасс» от 18.04.1970 года. Фото: Кемеровский городской архив.

«Фишкой» кемеровского Ильича стало пальто, которое застегнуто на левую сторону - как женское. Говорят, что знаменитому скульптору задавали вопросы об этом недоразумении, на что он отвечал, что пальто не застегнуто, а запахнуто, поэтому говорить не о чем.

В бронзе и в гипсе

Этот памятник Ленину далеко не единственный в Кемерове. В Советском Союзе их устанавливали очень много и некоторые из них сохранились до сих пор. Так, фигура Ленина украшает площадь перед Дворцом культуры Кировского района, еще одна находится на улице 1-я Стахановская.

Памятник В.И. Ленину ул. 40 лет Октября, сквер Дворца Культуры в Кировском районе. Дата сооружения - 1957 год.

Памятник сейчас. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Памятник В.И. Ленину. Заводский район, ул. 1-ая Стахановская. Фото: Кемеровский городской архив.

Но часть памятников бесследно исчезла. Так, например, в соцсетях можно найти фото скульптуры «Два вождя», на которой изображены Ленин и Сталин – пишут, что памятник был установлен в 50-х годах на пересечении улиц Кирова и Островского. Ходят легенды, что позже фигуру Сталина убрали, и Владимир Ильич остался сидеть один. Куда он пропал впоследствии, неизвестно.

Фото: Мы из сторого Кемерова / ВКонтакте. Из фотоальбома Г.Снигиревой (Песчанской).

Еще один гипсовый Ленин стоял у ДК «Шахтеров» в Рудничном районе. По воспоминаниям горожан, памятник был демонтирован в 1990-е годы.

Дом Культуры Шахтеров. 1960 год. Почтовая карточка. Фото: Кемеровский городской архив

Также в интернете есть снимок скульптуры Владимира Ильича, установленной у школы № 40 на проспекте Кузнецом. Фото датировано примерно 50-ми годами. В то время участок улицы (от Коммунального моста до улицы Вокзальной) носил имя Ленина (поэтому там и поставили скульптуру).

Фото: Я из Кемерово / Вконтакте

Так школа выглядит сейчас. Фото: соцсети.

Что касается названия улиц, то проспект Ленина появился в Кемерове осенью 1967 года. Решение о переименовании улицы Гагарина в проспект Ленина принял Совет депутатов трудящихся «в связи с 50-летием Великой Октябрьской социалистической революции». А имя Гагарина получила улица, идущая параллельно проспекту Ленина (ранее она была Учебной).

В том же году улица Ленина была переименована в проспект Кузнецкий и продлена от Коммунального моста до деревни Комиссарово.

Ленинские следы

Владимир Ильич бывал на территории Кузбасса лишь проездом, но это не мешало его последователями искать множественные связи вождя с нашим регионом. В 70-ом году в газете «Кузбасс» была опубликована огромная статья, посвященная Ленину и Кузбассу. Герой публикации – преподаватель Новокузнецкого пединститута, краевед Сергей Тивяков – составил целую карту, отражающую все, что связано с именем вождя мирового пролетариата в нашем регионе. Так, на карте обозначен путь, по которому в 1897 году Ленин проезжал в сибирскую ссылку – он проходит через север Кузбасса. Спустя несколько лет Владимир Ильич встречался на станции Тайга со своим единомышленником Глебом Кржижановским, где они обсуждали вопросы создания «Искры». При содействии Ленина в Кемерове была создана Автономная индустриальная колония «Кузбасс», которую возглавил голландский коммунист, инженер Себальд Рутгерс. Согласно карте, именем Ленина в Кузбассе был назван не только город Ленинск-Кузнецкий, но и множество небольших населенных пунктов, шахты, колхозы (Ленинский путь, Заветы Ильича и другие). А сколько благодарственных писем и телеграмм было написано революционеру! Территории Кузбасса, откуда их отправляли, также помечены на карте, созданной Тивяковым.

Газета «Кузбасс» от 05.04.1970. Фото: Кемеровский городской архив.

Спустя более чем 50 лет после той публикации, можно добавить и что по сей день Ленин жив в народной памяти, хотя может мы и не всегда это осознаем. Конечно, сегодня почти никто не отмечает день рождения вождя пролетариата, но, тем не менее, весной все выходят на субботники – а они считаются именно ленинской «придумкой», да и приурочены коммунистические субботники были к 22 апреля - дню рождения Владимира Ильича.

Редакция благодарит Кемеровский городской архив за помощь в подготовке публикации.