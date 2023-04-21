Новый проект РСХБ кратно увеличил поток агротуристов на фермы

Участники туров проекта могут провести один день на ферме и попробовать себя в качестве фермера. Фото: Россельхозбанк.

На платформе Свое За городом подвели промежуточные итоги проекта «День на ферме» - серии туров, предоставляющих возможность туристам провести один день на ферме и попробовать себя в качестве фермера. По полученным данным, туристический поток увеличился со старта проекта в 10 раз.

Проект «День на ферме» был запущен в ноябре 2022 года в целях продвижения АПК и внутреннего туризма в России и повышения лояльности населения к продукции российских фермеров. Участники туров проекта могут за один день познакомиться с устройством фермы, производственными процессами не только в качестве экскурсантов, но и как непосредственные участники, примерив на себя новую роль – фермера. Это дает возможность не только узнать о фермерстве как предпринимательстве, но и повысить популярность фермерской продукции и инвестировать в развитие сельского туризма, фермерства и АПК как отрасли в целом.

На данный момент «День на ферме» охватывает 19 регионов от Калининградской области до Республики Алтай. За полгода существования путешественники, участвовавшие в проекте, смогли попробовать свои силы в сыроварении, виноделии, пчеловодстве, покормить осетров, крокодилов и оленей, подоить коз, приготовить калмыцкий чай, собрать страусиные яйца и продегустировать улиток.

На данный момент количество участников «Дня на ферме» приближается к 500 человек. Наибольший спрос пришелся на период новогодних праздников. Чаще всего путешественники посещали фермы в Московской области, Республике Калмыкия и Липецкой области. Наибольшей популярностью пользовались туры: «Калмыкия глазами местных жителей», производство сыра по французским традициям в Липецкой области, изготовление питьевого йогурта в Московской области и посещение страусиной фермы в Республике Татарстан.

- Поддержка АПК – одна из ключевых задач в фокусе Россельхозбанка. И мы говорим не только о финансировании, очень важно формировать лояльность населения к продукции российских фермеров. Возможность посетить ферму и воочию ознакомиться с процессом производства продуктов, увидеть условия, в которых производятся сыр, мед, колбасы и иные продукты – лучшая реклама, которая потом действует через отзывы, в основном восторженные, в качестве так называемого «сарафанного радио», - подчеркивает Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий РСХБ. - «День на ферме», представленный на платформе Свое За городом предоставляет возможность познакомиться с фермерами и их традициями по всей России. Такой формат путешествий становится новым туристическим трендом, уже сейчас на нашей платформе размещено более 30 туров и мы рассчитываем, что к концу года их количество превысит 50.

Партнерский материал.

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