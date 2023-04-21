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Общество21 апреля 2023 10:12

Новый проект РСХБ кратно увеличил поток агротуристов на фермы

На данный момент «День на ферме» охватывает 19 регионов от Калининградской области до Республики Алтай
Яков КРЫМСКИЙ
Участники туров проекта могут провести один день на ферме и попробовать себя в качестве фермера. Фото: Россельхозбанк.

Участники туров проекта могут провести один день на ферме и попробовать себя в качестве фермера. Фото: Россельхозбанк.

На платформе Свое За городом подвели промежуточные итоги проекта «День на ферме» - серии туров, предоставляющих возможность туристам провести один день на ферме и попробовать себя в качестве фермера. По полученным данным, туристический поток увеличился со старта проекта в 10 раз.

Проект «День на ферме» был запущен в ноябре 2022 года в целях продвижения АПК и внутреннего туризма в России и повышения лояльности населения к продукции российских фермеров. Участники туров проекта могут за один день познакомиться с устройством фермы, производственными процессами не только в качестве экскурсантов, но и как непосредственные участники, примерив на себя новую роль – фермера. Это дает возможность не только узнать о фермерстве как предпринимательстве, но и повысить популярность фермерской продукции и инвестировать в развитие сельского туризма, фермерства и АПК как отрасли в целом.

На данный момент «День на ферме» охватывает 19 регионов от Калининградской области до Республики Алтай. За полгода существования путешественники, участвовавшие в проекте, смогли попробовать свои силы в сыроварении, виноделии, пчеловодстве, покормить осетров, крокодилов и оленей, подоить коз, приготовить калмыцкий чай, собрать страусиные яйца и продегустировать улиток.

На данный момент количество участников «Дня на ферме» приближается к 500 человек. Наибольший спрос пришелся на период новогодних праздников. Чаще всего путешественники посещали фермы в Московской области, Республике Калмыкия и Липецкой области. Наибольшей популярностью пользовались туры: «Калмыкия глазами местных жителей», производство сыра по французским традициям в Липецкой области, изготовление питьевого йогурта в Московской области и посещение страусиной фермы в Республике Татарстан.

- Поддержка АПК – одна из ключевых задач в фокусе Россельхозбанка. И мы говорим не только о финансировании, очень важно формировать лояльность населения к продукции российских фермеров. Возможность посетить ферму и воочию ознакомиться с процессом производства продуктов, увидеть условия, в которых производятся сыр, мед, колбасы и иные продукты – лучшая реклама, которая потом действует через отзывы, в основном восторженные, в качестве так называемого «сарафанного радио», - подчеркивает Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий РСХБ. - «День на ферме», представленный на платформе Свое За городом предоставляет возможность познакомиться с фермерами и их традициями по всей России. Такой формат путешествий становится новым туристическим трендом, уже сейчас на нашей платформе размещено более 30 туров и мы рассчитываем, что к концу года их количество превысит 50.

Партнерский материал.

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