Новокузнечан в День Земли приглашают на всероссийскую премьеру самого весеннего фильма

Подобные фильмы не снимались в России более 50 лет.

В субботу, 22 апреля, в День Земли в новокузнецком кинотеатре «Формула кино» состоится всероссийская премьера фильма «A lumine motus / Меня приводит в движение свет». Это самый весенний фильм от автора знаменитого цикла «Страна птиц», но на сей раз герои Светланы Быченко не птицы, а Цветы и волшебный микромир нашей Планеты.

Подобные фильмы со спецсъемкой, макросъемкой не снимались в России более полувека, а в Европе последний такой фильм был снят в 1996 году и вот совершенно новое слово в нашем кино, высококлассное изображение – камера двигается за божьими коровками, улитками, следит за раскрытием первоцветов, опускается под воду. От этих видов просто захватывает дух.

Это настоящее путешествие в микрокосмос, в мир цветов и насекомых, в мир, что у нас под ногами, еще раз говорящее нам, что Природа остается величайшим мастером спецэффектов…

Зрители фильма увидят, что растения так же, как и мы борются, чувствуют, видят, и даже будто бы слышат, что насекомые, лягушки, пауки – все со своим характером, и их жизнь так же наполнена событиями, как и наша. У нас под ногами – целый космос! И все мы черпаем силы из одного источника…

К слову, над этим уникальным фильмом съемочная группа работала два года, были построены два павильона, изобретено множество приспособлений для того, чтобы максимально достоверно передать жизнь пролесок, пионов, кувшинок…

Фильм снимался в заповеднике «Белогорье», в Липецкой, Псковской областях, в «Ботаническом саду» МГУ, в заповеднике «Воронинский».

Начало премьеры состоится в 15.00, цена билетов: 350 рублей.