Четвероклассница из Кузбасса сыграла одну из главных ролей в российском остросюжетном фильме

Хадиджу во время съемок поддерживала вся ее семья Фото: Личный архив

Десятилетняя жительница кузбасского города Осинники Хадиджа Уварова стала одной из главных героинь остросюжетного российского телесериала «Лихорадка». Он выйдет на экраны уже летом этого года.

Одна на тысячу

Приглашение девочке сниматься в кино, кажется, было предначертано судьбой. По сюжету, одна из главных героинь - мулатка. Вместе с дочерью она приезжает в далекую, вымышленную сценаристами африканскую страну Лемурию в составе делегации российских врачей, чтобы спасти людей от смертельного вируса.

Главную мулатку нашли быстро - в лице белорусской актрисы Терезы Диуро, а вот ее экранную дочь искали три месяца. Кастинг прошли больше тысячи маленьких российских мулаток. Но ни одна не говорила на английском, как того требовала роль.

Юная актриса со своей экранной мамой Терезой Диуро Фото: Личный архив

И вот, почти отчаявшись, продюсеры случайно натыкаются в соцсетях на семейную страничку Уваровых, где мама с тремя своими темнокожими детьми щедро делится с пользователями особенностями сибирской размеренной, но такой яркой жизни. Главное внимание акцентируют на старшей дочери Хадидже. Тут же звонят ее маме Светлане Уваровой, и, вкратце рассказав о фильме, сразу интересуются у нее, говорит ли девочка на английском языке и насколько свободно.

- Ну, а как она может разговаривать на нем не свободно, если у меня своя школа иностранных языков, отвечаю собеседникам, - вспоминает Светлана. - На том конце провода раздается облегченный вздох, знаете, как будто с человека камень тяжеленный сняли. Позже узнаю историю с поиском маленькой актрисы, и мне становится этот вздох понятен. Продюсеры проекта попросили снять небольшой видеоролик с дочерью и выслать его по мессенджеру. Мы в это время отдыхаем у мужа в Дубае, света особого в квартире нет, но сюжет приводит съемочную группу в восторг от артистизма и знаний английского Хадиджи.

Она нам не простит

Светлана призналась «Комсомолке», что после эйфории всерьез задумалась, стоит ли возвращаться в Россию ради одной киноленты, ведь в Эмиратах, куда она приехала из Осинников, они с семьей уже решили остаться окончательно. Убедил супруг, отец детей, кениец по национальности Абдалла Хамиси. Сказал, что этого дочь им этого потом никогда не простит.

- Я был уверен, что такого чудесного подарка судьбы больше будет, и не ошибся в итоге. Хоть и согласовывали дочь на роль целых два месяца, вызова мы все же дождались, - рассказал «Комсомолке» глава семейства.

Хадиджа с актером Евгением Сидихиным Фото: Личный архив

- И вот, представьте, прямо на школьном уроке зачитывают официальное письмо от российского телеканала с приглашением дочери сниматься в сериале. Для учителей и одноклассников это стало настоящей «бомбой», - говорит уже мама юной актрисы.

Через несколько дней они с Хадиджой были уже в Москве, откуда начался трехмесячный съемочный тур. Три месяца напряженных, но и увлекательных съемок в Туле и Крыму. Для Хадиджи такой же полноценный рабочий день как для взрослых актеров. Общение с ними - память на всю жизнь. Вот девочка в обнимку с Евгением Сидихиным, Натальей Батрак и своей экранной мамулей Терезой Диуро. А здесь популярный по российским сериалам актер Евгений Воловенко дарит своей маленькой напарнице- мулаточке огромный букет белых роз.

Хадиджа во время съмок в Ялте Фото: Личный архив

Режиссер картины Александр Касаткин вместе с коллегами воспринимал сибирячку с африканскими корнями как полноценную, профессиональную актрису.

- Режиссер не раз восхищался ее способностями, делился со мной: «Надо говорю ей, вот здесь заплакать, и она плачет, а вот здесь сыграть удивление, и она играет», - вспоминает мама девочки. - А был еще такой эпизод: дали ей распечатанный на русском текст сцены, который завтра надо было сыграть уже на английском, и она без запинки выучила его всего за несколько часов.

Ждем картину на экранах

Съемки сериала закончились только в январе этого года. Девочка с мамой, получив обещанный по контракту гонорар, вернулась в Осинники. Школа встречала юную звезду чуть ли ни аплодисментами. А еще преподаватели были приятно удивлены, что за все эти три месяца съемок девочка совсем не отстала от школьной программы. И здесь уже заслуга ее мамы Светы.

- Сейчас продолжаю учить уроки, с ребятами играть, пою в музыкальной школе, английским занимаюсь у мамы в школе. И в кино снимаюсь, «Ромашка» называется, - рассказала о своей нынешней жизни девочка.

Светлана Уварова пояснила, что художественный фильм «Ромашка» снимает местная осинниковская киностудия, и в нем играет еще одна ее дочь - младшая Татьяна.

Сестры Уваровы с любимым дедушкой Юрой Фото: Личный архив

По словам мамы, сейчас все прочат Хадидже большую актерскую карьеру, но с этим торопиться она не планирует. Да и съемочная группа на прощанье посоветовала девочке дождаться вместе с ними выхода «Лихорадки» на экран, а уже потом «просыпаться» знаменитой.

- Скажу только одно - сериал станет одним из лучших за последние годы в России. Я просто прочувствовала вместе с дочкой и всей командой напряжение этой, по-настоящему захватывающей, картины, - добавила Светлана Уварова.