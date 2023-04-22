Как в Кемерове в 2023 году будет реализовываться нацпроект «Безопасные качественные дороги»?

На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Кемерове в 2023 году выделено 1 329,7 миллиарда рублей Фото: Светлана БАШТОВАЯ

В пятницу, 21 апреля, в администрации Кемерова прошел брифинг с начальником управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрием Березовским, основной темой которого были планы по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в котором город участвует с 2017 года.

Общая протяженность дорог в Кемерове составляет 1 054 километра, и перед началом реализации проекта износ дорог составлял 69%, тогда как на сегодняшний день по итогам проведенных в рамках нацпроекта мероприятий уже более 77% процентов дорог приведены в нормативное состояние.

Непосредственно о проекте

Тот или иной участок дороги включается в реализацию проекта «Безопасные качественные дороги» исходя из следующих принципов: высокого износа дорожного покрытия, интенсивности движения пассажирского транспорта и автомобилей и мнения кемеровчан, которое узнается посредством голосования.

- При этом диагностика дорог проводится ежегодно, как отремонтированных, так и тех, которые только планируются к ремонту, - отметил Дмитрий Березовский.

Что касается непосредственно принципов реализации проекта, то в первую очередь разрабатывается схема работ и организации дорожного движения; затем уже идет комплексное благоустройство, включающее в себя замену нижнего и верхнего слоев асфальта, бортового камня, технического тротуара, обустройство пандусов, заездных карманов, установку дорожных знаков, тактильной плитки, нанесение дорожной разметки и замену барьерных ограждений; после график синхронизируется с ресурсоснабжающими организациями; и в конечном итоге транспортная ситуация контролируется сотрудниками АСУДД и ГИБДД.

Контроль качества ремонта состоит из пяти уровней:

1. Внутренний производственный и лабораторный контроль подрядной организации (за материалами);

2. Инспекционный контроль заказчика (на всех этапах);

3. Независимый контроль «Кузбасского центра дорожных исследований» (за технологиями и используемыми смесями);

4. Общественный контроль;

5. Контроль Федерального дорожного агентства.

Общая протяженность дорог в Кемерове

Коротко о планах на 2023-й

В этом году на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Кемерове выделено в сумме 1 329,7 миллиарда рублей из федерального, регионального и местного бюджетов.

Эти деньги пойдут на строительство долгожданной линии наружного освещения на участке в 5,8 километра на улице Терешковой (от проспекта Химиков до улицы Тухачевского), на капремонт участка длиной 0,55 километра на улице 1-я Стахановская (от ж/д переезда до ул. 3-й участок Топкинского лога), а также на ремонт дорожного покрытия на 19 участках общей протяженностью 19,1 километра.

Кроме того, будут установлены либо заменены 38 автопавильонов, 3 100 погонных метров барьерных ограждений и 890 погонных метров пешеходных ограждений. Также появятся три новых светофора на перекрестках улиц Красноармейская – Черняховского, 1-я линия – Радищева и Белозерная – Масальская.

Как уже всем известно, в 2023-м запланирован капитальный ремонт «Университетского» моста на проспекте Советском, который обеспечивает движение через реку Большая Камышная, а также «Кузбасского» моста на улице Терешковой, который идет через реку Томь. На их ремонт в рамках нацпроекта было выделено дополнительное финансирование в сумме 732,96 миллиона рублей.

Пока что, до открытия либо улицы Сибиряков-Гвардейцев, либо улицы Гагарина, работы будут проводиться в подмостовом пространстве, а при замене дорожного полотна перекрытие будет частичным, чтобы избежать лишних неудобств. Все схемы разрабатываются и согласовываются с ГИБДД.

Отдельно Дмитрий Березовский отметил, что ремонт тех дорог, которые были сделаны в предыдущие годы и ввиду разных причин вновь разрушились, будут проводить подрядчики в рамках гарантийных обязательств, которые действуют в течение пяти лет с момента сдачи объекта, повторно средства на эти объекты не тратятся.

Речь идет о самых загруженных дорогах - проспекте Кузнецкий и улицах Луговая и Нахимова. Ежегодно в рамках гарантийных обязательств дефекты на них устраняются. Факторов влияющих много, в том числе и погодные условия в городе, и тот факт, что порядка 17-20 тысяч фур в сутки проходят по магистралям Кемерова.

- На сегодняшний день на гарантийном обслуживании находится 171 объект. Ежегодно они обследуются, в случае выявления каких-либо дефектов проводится претензионная работа с подрядными организациями, были и судебные разбирательства, но на сегодняшний день подрядчики пока устраняют все выявленные уже дефекты добровольно, - добавил начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Кемерова.