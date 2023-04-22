153 дня рождения Ленина и... почему вождь мирового пролетариата особо дорожил подарком из Кузбасса

Ленин в кабинете в Кремле, подарок - обелиск-пирамидка из Гурьевска стоит сзади на этажерке

...Их было шестеро, сто лет назад исполнивших мечту рабочих из нашей далекой глубинки. Они по поручению товарищей сделали, отправили вождю, Ленину, подарок из Гурьевска. И им Ильич гордился. И подарок стоял в кабинете в Кремле на этажерке у стола. И, узнаваем везде и всегда черной чугунной «пирамидкой», попал на фотографии Ленина и в открытки.

В Кузбассе хранится вторая пирамидка - сродни той, как была подарена Ленину в 1922-м - с первой плавки в СССР, с Гурьевского металлургического завода. Фото - Краеведческий музей (Гурьевск)

...И их звали Павел Шкляев и Кудрин Дмитрий, Евгений Бедарев и Никанор Давыдов, Козлов Дмитрий и Федор Ряшин... И они не знали, отправляя подарок весной 1922-го, что у Ильича в апреле, 22-го, день рожденья. В стране еще не было традиции его отмечать. Но подарок в Москву ушел. А герои продолжали жить заводом. И в Гурьевске о них помнили: почти все со временем ушли в партийную жизнь, но судьба вагранщика Ряшина, ответственного за огонь первой домны, много лет была в тени… Но несколько лет назад правнуки приехали на родину, шли мимо музея, увидели в витрине копию подарка Ленину. И рассказали, в роду помнят про «пирамидку» Ильичу, и связали историков с внучкой Ряшина. И так выяснились подробности подарка Ленину и что он стал по жизни Ряшину оберегом.

Вагранщик Федор Ряшин - один из тех, кто делал подарок Ленину в 1922 году. Фото - архив семьи

Душа пролетариата

…То было время еще не устоявшееся, зыбкое, как... местная речка Бачат в конце зимы, перед пробужденьем, на одном берегу которой навис старейший завод, на другом стояли избушки рабочих.

И бешеное половодье, которое случилось сразу после ухода Гражданской войны из этих мест, то самое, когда снесло плотину и вода дошла в том числе до дома 42-летнего Ряшина, до сих пор помнят, как небывалую катастрофу.

- Вода залила дом, огород, а дед Федор все пропадал на заводе, говорил: он там – нужнее, они вот-вот пустят печь, - рассказала, как это помнят в семье, внучка Валентина Кипришева.

Внучка возле дома рабочего Федора Ряшина, участника изготовления подарка Ленину в 1922-м. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

…Старый завод же не работал с 1908-го... Но в начале 1922-го мечтой пустить доменную печь уж жили все, работая без выходных, с задержками зарплаты, в холоде, голоде. И придумывали, как решить задачи, которые подбрасывала жизнь. Нет воды? Поставили насос на берегу, сделали деревянный желоб и стали качать воду в цех. Нет энергии? Рабочие растопили котел доменного цеха, перенесли динамо-машину в здание и запустили ее по-другому.

- Но главное новшество, на которое решились в марте 1922 года, - задули доменную печь и стали вести плавку не на древесном дефицитном в стране угле, а на каменном угле – нашем, местном, - говорит Марина Киреева, хранитель фондов Гурьевского краеведческого музея.

И это был прорыв, показавший заводам путь перехода с одного топлива на другое. И это было событие №1 для Сибири и страны, в корне изменившее «чугунное» дело. Да и саму жизнь...

Ведь гурьевская печь дала первый в советской стране чугун…, когда на Дальнем Востоке и местами по стране еще шли бои, но все уже чувствовали близкий конец войны.

…И радуясь первой плавке, рабочие на порыве и сделали для Ленина сувенир - 23.III.1922, с надписью Гурьевский завод, домпечь №1. И в нем – и прошлое, и будущее, он же похож на обелиск погибшим героям революции и Гражданской войны, и в то же время он – символ нового мира.

А это подарок Ленину из другой точки страны, от рабочих Кусинского металлического завода, 1920 г., настольная лампа Коваль мира. Фото - музей Горки Ленинские.

...Но посылку отправили не сразу, а через полтора месяца, убедившись, что у печи все надежно. И вложили письмо (писал Козлов, председатель завкома): «Дорогой вождь тов. Ленин! Дарим Вам на память одну колонку первого выпуска чугуна Гурьевского завода…»

- А в сентябре 1924-го здесь уже получили первую в Сибири мартеновскую сталь, - поясняет Киреева. – И к восьмой годовщине Октября завод дал первый прокат и впервые за Уралом в строй вступило предприятие с полным металлургическим циклом.

...И Ряшин на заводе доработал до старости и ушел на отдых, но в Великую Отечественную на завод, заработавший на «оборонку», вернулся.

- И дед до смерти, до 1953-го... молчал об участии в подарке Ленину, - рассказала внучка. – И я, уж сама прожив жизнь, соединив оставшиеся в родне рассказы о первой плавке и помня дедов характер, скромность и... его особенное везенье, поняла, в каких тяжелейших условиях они запускали печь и почему деда позже, в годы репрессий, не тронули.

«Дед Федор отказался от хором...»

Итак, все получилось. Печь – служила, подарок Ленину — отослан, и героев решили наградить... Федору Ряшину, неграмотному, но талантливому рабочему...

- ...предложили: «Построим тебе новый большой дом». Но он осторожно отказался, по материнской линии был из богатого, разорившегося рода Салтыковых... И хотя вот он, мир, и все налаживалось, но дед понимал: лучше не выделяться. И согласился лишь, чтобы сделали пристройку в 7 квадратов. Так у семьи из 9 человек стало с пристройкой 23 кв. метра общей площади.

И в памяти внучки остался дед вечно в заботе о заводе, вечно в работе дома и... на ночь в поклонах перед открыто висевшими иконами.

- Дед был очень верующим. А в 20-30-е богомольцев репрессировали. Ряшины, Федор с женой, одну семью, сосланную из-за веры, приютили, и женщина ссыльная так хоронилась, боялась... Но деда за молитвы и иконы не тронули. В Гурьевске помнили заслуги его перед печью и про подарок Ленину.

…А почему Ленин полюбил этот внешне простой дар из первого чугуна СССР? То была его первая сбывшаяся мечта советской эры... До смерти его оставалось полтора года. До следующей смены эпох – чуть меньше 70...

А эта металлическая книга сделана на Гурьевском металлургическом заводе в 1935 году. Фото - Краеведческий музей (Гурьевск).

А как Ленин справлял свой день рождения?

В детстве и юности. Историки из Ульяновска (бывшего Симбирска, где родился и вырос Ульянов (Ленин)), ответили: «В семье была традиция всем вместе отмечать праздники и дни рождения. Чествовались и дни ангела... Дети получали подарки. И дети дарили родителям что-то, сделанное своими руками. А насчет застолья... Нет. Пища была всегда простая, каша, молоко, котлеты, птица, к чаю – пироги, варенье, фрукты, ягоды».

В зрелости. В музее информации в Шушенском, чтобы Ленин в ссылке отмечал бы день рождения, нет. А их было три, в Сибири Ильичу исполнилось 27, 28 и 29 лет. Старожилы добавляют: два выпали на Великий пост, и значит, не до личного праздника. А в 1898-м день рождения был после Пасхи, и хозяйка могла поздравить постояльца его любимым большим пирогом с капустой или рыбой. Но главным подарком вскоре стал приезд невесты Надежды Крупской и ее мамы.

В старости. Светлана Генералова, начальник отдела музея-заповедника «Горки Ленинские», рассказала «КП» о 50-летии Ленина в 1920-м: «Ленин никогда не придавал такого большого значения своей личности, чтобы собирать компанию по случаю своего рождения. Иногда приходилось делать исключения. 22 апреля близкие... устроили для него скромный ужин. Подарок был... один – от Надежды Константиновны, она подарила мужу меховую шапку для зимней охоты». Но юбилей не закончился. «23 апреля партия пригласила Ленина на коммунистический вечер в честь его пятидесятилетия», в МК РКП(б)». Ленин не хотел праздника, да и было много работы. И приехал к концу вечера, перед концертом. Поблагодарил за поздравления и «...еще больше за то, что его «избавили от выслушивания юбилейных речей». А дальше – его «речь о текущих задачах и о громаднейшей работе, которая предстоит...» А какой был самый памятный подарок? Хлеб. «Ленин принял представителей Туркестанского фронта, они доставили 20 вагонов с хлебом в подарок Ленину к его 50-летию. И во время приема Ленин предложил по телефону члену коллегии Наркомпрода, чтобы 10 вагонов передать рабочим торфяных разработок, а другие 10 — детям Москвы, Петрограда и Иваново-Вознесенска...»

P.S. Подарки – памяти Ленина - есть и в наши дни. Зимой в Шушенском получили портрет Ленина от художницы из Ленинградской области... А в Гурьевске, в краеведческом музее, нашли, подняли из хранилища книгу из металла, ее отлили на Гурьевском металлургическом заводе в 1935-м Михаил Калашников и Иван Кайгородцев. Название - «Храни заветы Ильича». Эта книга впервые видит двадцать первый, давно не ленинский век, а мы впервые видим ее.