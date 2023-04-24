Фестиваль GrelkaFest-2023 в Шерегеше посетили более 35 тысяч туристов

Фото: grelkafest.com

В Шерегеше отгремел юбилейный, десятый фестиваль Грелка. Он собрал рекордное количество гостей - за 10 дней его участниками стали более 35 тысяч туристов, это максимум за всю историю, сообщили организаторы.

На горнолыжный курорт Шерегеш приехали лыжники и сноубордисты не только из большинства городов России, но и из Франции, Киргизии, Казахстана, Башкортостана. Самым «дальним» гостем стал Рауль Родригес из Колумбии. Мы уже рассказывали, что Рауль специально прилетел в Шерегеш, чтобы принять участие в креативных спусках GrelkaFest и даже завоевал победу в одном из них.

Фото: grelkafest.com

Фестиваль объединил не только туристов со всего мира, но и людей разных возрастов и разных возможностей. Например, самым опытным участником «Совершенно летнего» спуска стала лыжница Инга (возрастная категория 60+) из Кемерова, «Красной дорожки» - 78-летний инструктор из Новокузнецка. Самому же младшему участнику Грелки исполнилось всего 1 год и 4 месяца! Также участником одного из спусков стал кузбассовец Федор Иващенко, спортсмен-любитель, пробующий себя в паралимпиской дисциплине Giant Slalom Sitting (гигантский слалом сидя). Был на Грелке и совсем нетипичный участник – это пес Эпсилон.

- Фестиваль Грелка - одно из немногих ярких позитивных событий, объединяющих самых разных людей, - сказал организатор GrelkaFest Никита Гирин.

Всего за 10 дней фестиваля на горнолыжном курорте состоялись 10 креативных спусков, восемь из которых были организованы впервые. В них участвовали в общей сложности более 3,5 тысяч райдеров. Самым массовым стал «Карнавальный спуск» – с горы Зеленой одновременно скатились 712 горнолыжников и сноубордистов. Самым необычным костюмом этого спуска стали 17 человек в «космических нарядах», которые провезли по горе 8-метровую «летающую тарелку».

Фото: grelkafest.com

Фото: grelkafest.com

Фото: grelkafest.com

Звездными хедлайнерами Грелки стали 10 российских артистов, в том числе VAVAN, DJ Groove, «Мураками», «Ундервуд», Линда, Ольга Серябкина, Мария Зайцева и Astero. Помимо open-air-концертов на Грелке прошли соревнования по прыжкам в бассейн, дискотеки, конкурсы, квизы, лотереи, чемпионаты по дженге и другие активности.