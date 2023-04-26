«Ну, такое»: какие дизайнерские решения могут помешать быстро и выгодно продать квартиру в Кемерове

Многоуровневые цветные потолки, обилие перегородок, аляпистые цвета вышли из моды. Фото: Домклик

«Вы покупаете квадратные метры, а не ремонт» — распространенная фраза риелторов, которые всеми силами стараются вывести вас на сделку. Вот только сейчас этот подход не работает — с учетом цен на недвижимость и стройматериалы жители Кузбасса не готовы дополнительно вкладываться в ремонт, предпочитая полностью готовое к заселению жилье, пусть и с «доплатой» за приличный вид квартиры.

Покупатели стали требовательнее. И речь идет не только об убитых квартирах с «бабушкиным» ремонтом и запахом кошек, но и о более-менее современных апартаментах с устаревшими дизайнерскими решениями. Квартиры с каким ремонтом берут охотнее и как обустроить жилье, чтобы и через 10 лет оно выглядело актуальным — разбирались вместе с дизайнером и экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

Жители Кузбасса при покупке жилья все чаще смотрят на ремонт и интерьер. Фото: Валерий Звонарев

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ОБЪЯВЛЕНИЯ

Иногда первое впечатление уже ничем не исправишь. Это касается и объявлений о продаже квартиры. Самыми частыми ошибками продавцов становятся нечеткие, размытые изображения с изобилием личных вещей, создающих визуальный шум, неграмотно составленное объявление (восклицательные знаки, агрессивные высказывания). Протестировали на себе — сообщения о продаже квартиры, где на фотографиях видны ванная комната с развешанным бельем или заваленная кухня, перелистываются моментально. Такие фото никак не вызывают желания приехать на просмотр. Эксперты сервиса Домклик советуют: уберите все лишнее, сделайте качественные снимки, продумайте текст объявления — тогда процесс продажи квартиры пойдет намного быстрее.

Магнитики на холодильнике создают визуальный шум. Фото: Домклик

Покупатель, который «влюбится» в квартиру по фотографиям, охотнее пойдет на переговоры, даже если на просмотре заметит какие-то недочеты. А в 2023 году для продавцов это очень актуально: только на Домклик сейчас представлено около 4,5 тысячи квартир в Кемерове — и это лишь вторичный рынок. Покупателям точно есть из чего выбирать. Квартиры предлагают разного размера и качества ремонта. (На заметку: благодаря тому, что в некоторых категориях объявления на Домклик платные — 99 рублей в месяц, это все актуальная база с проверенными вариантами).

Привередничать покупателей заставляет не только богатый выбор, но и ипотека: большинство квартир сегодня приобретаются в кредит, а ставки на «вторичку» (при всей любви кемеровчан к этому сегменту рынка) — выше, чем у льготных программ на новостройки. В Сбере, например, они стартуют от 10,9%.

За свои деньги люди хотят получить жилье, которое не будет вызывать у них содрогания при виде неудачных дизайнерских решений прошлых владельцев.

В то же время продать квартиру и подороже, и побыстрее помогают даже небольшие переделки и усовершенствования. Понятно, что если у вас проваливается пол, то милый коврик эту проблему не закроет, но есть несколько секретов, которые позволяют улучшить внешний вид жилья. Для этого даже придумали специальный термин — хоумстейджинг. Освоить это нехитрое мастерство поможет журнал Домклик.

Когда вы размещаете фото на сайте объявлений о продаже, лучше убрать лишние личные вещи. Фото: Домклик

ТОП-5 ПРОИГРЫШНЫХ ПРИМЕРОВ ДИЗАЙНА

Мы же посмотрим, какие устаревшие дизайнерские решения в квартирах Кемерова могут отпугнуть покупателей. По крайней мере, это поможет понять, есть ли у вас шансы продать свои «квадраты» быстро и без существенных скидок. А то и изменить что-то в облике своей «однушки» или «двушки» перед подачей объявления.

Сразу скажем: мы не изучали ремонты «бабушкиных» квартир — с ними и так все ясно.

Роскошь 90-х

Украсить дом побогаче: многоуровневые потолки, съедающие пространство, пластиковая лепнина, бархат, золото. Чем больше — тем лучше и круче. Как рассказывают эксперты Домклик, в 90-е нередко перебарщивали даже с классикой — огромная люстра, диван с историей, сервант, старое зеркало. Слишком много для современной квартиры!

Фото: Shutterstock

«Нулевые» во всей красе

Как понять, что ремонт делали в начале 2000? Глянцевые кухонные гарнитуры и фартуки с рисунком, принты на стенах и бордюры, по-прежнему многоуровневые потолки. Все это раньше считалось роскошью, а сегодня — уже неактуально. Оставить в «нулевых» стоит и шторы с бахромой и ламбрекенами, искусственные цветы.

Некоторые тренды в дизайне интерьера сильно устарели. Фото: Валерий Звонарев

Быстрые тренды

Интерьерная мода постоянно меняется. Часть трендов становится модной классикой, но чаще всего они быстро устаревают. Например, тотальный белый интерьер. Сейчас в почете индивидуальность, а не стерильность. Уже не в топе и плитка «кабанчик», которую активно использовали везде — на кухнях и в санузлах.

Стерильно белый дизайн — тренд, который пошел на спад. Фото: Домклик

Мелочи на видном месте

Стены, вразнобой увешанные фотографиями, статуэтки, сувениры из путешествий на видном месте, магниты на холодильнике — это точно не индивидуальность, скорее, обычная захламленность. Яркие мелочи — хороши (в том числе на фотографиях выставленной на продажу квартиры), но их должно быть в меру.

Дизайнеры советуют убрать статуэтки и памятные вещи с видных мест, чтобы избежать эффекта захламления. Фото: Домклик

«Чистый» стиль

Одним из трендов сегодня становится смешение стилей. Чистый прованс во всей квартире — уже не признак вкуса, а недостаток фантазии. Добавить винтажную тумбу в стиль лофт — почему бы и нет?

Природные материалы в отделке дают ощущение комфорта и гармонии. Фото: Домклик

ИНТЕРЬЕР НА ГОДА

Почти половина россиян считает, что ремонт нужно делать один раз в 10 лет. Об этом говорят результаты исследования сервиса Ремонт со СберУслугами и медиахолдинга Rambler&Co. Значит интерьер нужно продумать так, чтобы он долгие годы радовал глаз.

И, что называется, хорошо продавался, если квартиру понадобится сменить. Дизайнер Ирина Андрианова дала несколько советов, которые помогут создать гармоничный интерьер вне времени.

Фото: Shutterstock

- Используйте стилистику японского минимализма: уберите все лишнее, отдав предпочтение встроенным системам хранения в цвет стен. Главное в минимализме — не декоративность. Избегайте симметрии, используйте натуральные материалы — дерево, металл, керамику, - рекомендует Ирина Андрианова. - В качестве акцента можно использовать винтажную мебель, а из материалов надолго останется актуальной ткань букле.

Такой интерьер легко освежить — добавив акцентные детали, «поиграв» с цветом текстиля, заменив декор, — или сделать максимально нейтральным для сдачи в аренду или продажи квартиры. Еще больше советов по дизайну читайте в журнале Домклик.

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