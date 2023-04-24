Сергей Цивилев: нацпроект поможет животноводам Кузбасса производить больше продукции

Фото: пресс-служба компании «Сибагро».

Один из крупнейших кузбасских животноводческих комплексов «Чистогорский» (входит в компанию «Сибагро») стал новым участником нацпроекта «Производительность труда», который реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина. При поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) предприятие будет внедрять бережливые технологии, чтобы увеличить объемы производства мясной продукции и сохранить ее высокое качество.

«В нынешней экономической ситуации нашим предприятиям крайне важно сокращать издержки и находить дополнительные резервы для повышения эффективности работы. Особенно это касается агропромышленного сектора, перед которым в Кузбассе стоит задача выйти на полное обеспечение потребности региона в качественной продукции. Нацпроект поможет нашим мясопереработчикам производить продукцию быстрее, в больших объемах и с меньшей себестоимостью за счет грамотной организации всех производственных процессов», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Сейчас предприятие производит более 45 тысяч тонн свинины в год. С помощью бережливых технологий планируется оптимизировать один из самых трудоемких процессов – производство мяса на кости.

Участие в нацпроекте рассчитано на три года, в каждый из которых эффективность работы должна повышаться не менее чем на 5%. Первые полгода обучать коллектив работать по-новому будут эксперты Регионального центра компетенций. Они проведут диагностику и анализ производственных проблем и предложат их решение с помощью инструментов бережливого производства. Затем сотрудники предприятия будут работать самостоятельно, применяя и тиражируя полученные знания уже на других производственных участках. Первые результаты можно будет оценить через 3-6 месяцев.

ДЛЯ СПРАВКИ

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% и направлен на формирование современной производственной культуры. В Кузбассе адресную поддержку в рамках нацпроекта получают 68 компаний несырьевых отраслей экономики.