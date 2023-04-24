Молодую пару, устраивавшую диверсии на железной дороге в двух регионах Сибири, задержали в Кузбассе

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кемеровской области задержали парня и девушку, пытавшихся поджечь железнодорожное оборудование. А при проверке выяснилось, что пара уже совершила несколько диверсий в Кемеровской и Томской областях.

Как рассказали в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России, 19-летний кузбассовец со своей 22-летней девушкой, жительницей Забайкальского края, были пойманы на месте преступления. Молодых людей задержали в ночь на воскресенье, когда они попытались поджечь релейные шкафы на перегоне Анжерская - Челы в черте кузбасского города Анжеро-Судженска. Осуществить задуманное пара не смогла благодаря появлению силовиков. Как уточнили в транспортной полиции, попытка диверсии никак не повлияла на работу железнодорожного транспорта. При себе у молодых людей, а также в квартире юноши были найдены емкости с горючей жидкостью и инструменты для вскрытия релейных шкафов.

Как удалось установить правоохранителям, молодые люди пошли на преступление ради денег. В одном из мессенджеров влюбленные получили предложение заработать, для чего им нужно было поджечь железнодорожное оборудование. Заказчики пообещали вознаграждение в размере 35 тысяч рублей.

При этом оказалось, что пара уже устраивала подобные диверсии. В мае этого года молодые люди совершили поджог релейных ящиков в Анжеро-Судженске, а в начале апреля - в Кировском районе Томска.

Молодых людей отправили в СИЗО. Обоим предъявлено обвинение по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Сейчас следователи устанавливаются все обстоятельства преступлений.