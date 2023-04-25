В Кузбассе наступил самый холодный апрель с 2004 года

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Апрель в 2023 году оказался необычайно холодным, с зимними метялями и крепкими морозами по ночам. Синоптики Кемеровского гидрометцентра объяснили, почему в регион так долго не приходит весна и когда ждать потепления.

Апрель в этом году мало похож на обычные месяцы межсезонья. В первой декаде месяца температура оказались на 6 градусов ниже климатической нормы, во второй – аж на 7 градусов. По прогнозам третья декада будет теплее, но без особенно жаркой погоды.

- Среднесуточные температуры в это время уже должны быть плюсовые, а мы до сих пор в минусовых. Месяц еще не закончился, но предварительно можно сказать, что этот апрель похож на апрель в 2004 году, когда в Кузбассе было также холодно, - отметили в Кемеровском гидрометцентре.

По данным метеорологов, прохладная погода связана с тем, что в области сейчас правят северо-западные потоки в атмосфере.

Что касается прогноза на ближайшие дни, то начало недели в Кузбассе будет прохладным. Сегодня днем температура повысится до +2... +7 градусов, местами до +12, будет облачно, местами ожидаются дождь и мокрый снег. В ночь на среду еще немного похолодает: ночью -1... -6 градусов, днем воздух прогреется до +6... +11, также возможны осадки. С четверга прогнозируется небольшое потепление.

По предварительным данным, май по температурам ожидается в пределах нормы.

Напомним, что последние несколько лет апрель в Кузбассе был жарким. Например, в 2020 году черемуха зацвела на две-три недели раньше обычных сроков, а по югу области в конце месяца фиксировалась температура +32 градуса.

КСТАТИ

Холодная погода в апреле привела к позднему вскрытию рек в Кузбассе. Пока не вскрылась Томь в районе Крапивинского. На некоторых реках севера области еще наблюдается ледостав.