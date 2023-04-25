Еще одна бригада СУЭК добыла миллион тонн угля

Фото: пресс-служба СУЭК

Коллектив отрабатывает лаву №1849 паста Толмачевский с вынимаемой мощностью 3,2 метра. Марка угля Г. Очистной забой оборудован 175 секциями механизированной крепи, комбайном и забойно-транспортным комплексом. Среднемесячные объемы добычи составляют 280 тысяч тонн. Но, например, в марте было выдано на-гора 320 тысяч тонн. Особенностью шахты «Комсомолец» является то, что это единственное угледобывающее предприятие в компании, использующее скиповой подъем. Такой способ транспортировки угля требует особенно слаженной работы всех участков, служб, задействованных в производственном процессе. И коллективу шахты удается поддерживать стабильный ритм добычи.

В честь трудового успеха в административно-бытовом комбинате шахтоуправления «Комсомолец» состоялся митинг, на котором коллеги тепло поздравили горняков бригады Кирилла Куксова. Приветственный адрес очистному коллективу от генерального директора АО «СУЭК-Кузбасс» Михаила Лупий передал директор по вспомогательным операциям Александр Понизов. Подчеркнуто, что добытый в апреле миллион тонн – достойный подарок бригады в год 90-летия родного предприятия. Директор шахтоуправления «Комсомолец» Михаил Бормотов также поблагодарил всех сотрудников за эффективную работу и пожелал не сбавлять набранный темп.

Фото: пресс-служба СУЭК

Напомним, что именно бригаде Кирилла Куксова принадлежит лучший производственный результат за всю историю шахты «Комсомолец». По итогам 2019 года очистниками было выдано на-гора 2,7 миллиона тонн угля.

Также отметим, что на сегодняшний день уже три очистных коллектива компании «СУЭК-Кузбасс» вошли в категорию миллионеров. Ранее этот рубеж преодолели бригады Игоря Малахова шахты имени 7 Ноября Новая шахтоуправления имени А.Д. Рубана и Никиты Ковалева шахты «Талдинская-Западная 2».