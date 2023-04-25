Догазификация шагает по Кузбассу

На подключение газа к дому можно получить компенсацию в размере до 90% от стоимости работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Программа социальной догазификации стартовала в Кузбассе в 2021 году и набрала хороший темп. На середину апреля нынешнего года уже более 12 тысяч жителей региона проявили желание принять в ней участие и подали соответствующие заявки, из них принято в работу без малого 11 тысяч и обеспечена техническая возможность для подключения более 5,5 тысячи домовладений. Но, как оказалось, темпы можно и нужно усиливать. Об этом шел разговор в ходе состоявшегося в Кемерове рабочего совещания по социальной газификации с участием губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

Три дня – и точка

В программу развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года предполагается вложить более 11 миллиардов рублей. В результате будут созданы условия для газификации 33 населенных пунктов. Доступ к природному газу получат 22,2 тысячи домовладений и более ста котельных. Однако список объектов в ближайшее время будет расширен.

На совещании Андрей Турчак напомнил, что президент России объявил программу социальной догазификации бессрочной и поручил включить в нее социальные учреждения: школы, детские сады, ФАПы. Поэтому региону в короткие сроки необходимо подготовить реестр соцобъектов Кемеровской области, чтобы «Газпром» взял их в работу. По информации Сергея Густова, у него пока есть данные только о двух образовательных объектах и одном объекте здравоохранения.

Попутно Сергей Густов пожаловался на проблемы с муниципалитетами, которые неделями тянут с согласованиями по земельным работам. Реакция Андрея Турчака последовала мгновенно: теперь «Газпрому», по его словам, достаточно будет просто уведомить органы власти и приступать к работам уже через три дня.

- Это значительно ускорит процесс подвода газа к участкам, - отметил Турчак.

Льготы и субсидии предоставят

В процессе подключения отдельные категории жителей смогут получить адресную социальную помощь в размере до 90 процентов стоимости работ по газификации домовладения. Кроме того, правительством Кузбасса утвержден порядок предоставления субсидий отдельным категориям граждан на выполнение комплекса работ внутри границ земельного участка - проектных и строительно-монтажных работ, покупку и установку газоиспользующего оборудования. Здесь сумма составит до ста тысяч рублей.

При этом выплаты льготникам тоже начнут проводить быстрее. Выделение субсидий на социальную догазификацию в Кузбассе, как сообщил Андрей Турчак, переведут в проактивный режим.

- Это сделают для того, чтобы людям не пришлось оплачивать покупку газового оборудования из своего кармана, - пояснил он.

Также Андрей Турчак отметил, что жители Кузбасса должны знать о возможности подключить к дому газ и подать заявки. Помогут с получением разъяснительной информации активисты, которым поручено провести обход территорий, где уже проложены газопроводы и есть техническая возможность подключить газ.

Кроме того, Кузбассу предложено также в кратчайшие сроки представить реестр Вечных огней, которые будут оплачиваться тем же «Газпромом».

Как отметил Андрей Турчак, Вечный огонь - это символ неугасаемой памяти павших в великой войне. Однако нередко пламя в регионах тушат из-за долгов за газ или в связи с ремонтом. Отныне такая практика будет прекращена, и Вечный огонь должен гореть без перебоев. Это - позиция Владимира Путина.

Как уточнил губернатор Кузбасса, один из таких Вечных огней обязательно будет гореть у Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове.

Дышать будет легче

На совещании также обсудили газификацию Новокузнецка в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

- Газификация объектов - школ, детских садов, больниц - улучшит и экологическую обстановку, и качество жизни людей, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В 2022 году на оснащение 216 домов газовым оборудованием была выделена субсидия в размере 51,5 миллиона рублей. В ближайшее время работы, как обещают власти южной столицы Кузбасса, будут завершены. Кроме того, для достижения результата целевых показателей и полного освоения средств федерального бюджета в текущем году необходимо обеспечить перевод с угольного отопления на газовое 5 945 частных домовладений. Общий объем средств на эти цели в 2023 году составляет порядка 1,4 миллиарда рублей. Но есть проблема. Чтобы все эти дома газифицировать, необходимы не только усилия властей, но и желание граждан. А его проявляют, скажем так, пока не все домовладельцы. В связи с чем работа по информированию населения о наличии возможности и условий, необходимых для газификации, будет усилена. Так, в рамках проекта «Чистый воздух» собственникам предлагается субсидия до 240 тысяч рублей на установку внутридомового газового оборудования и организацию контура системы отопления в частном доме.