В помощи тренеров нуждаются более пяти тысяч слабовидящих кузбассовцев. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе начинают набор тренеров по работе с незрячими и слабовидящими людьми.

По данным регионального Министерства социальной защиты, в такой помощи нуждаются более пяти тысяч человек.

Они научатся передвигаться с тростью на улице и дома, а также пользоваться удобными сервисами гаджетов.

О начале приема заявок было объявлено во вторник, 25 апреля, на прошедшей в Кемерове пресс-конференции, посвященной запуску в регионе программы «Особый взгляд». В этом году регион выразил готовность совместно с ВЭБ РФ и Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» реализовать проект социального воздействия, направленный на поддержку людей с инвалидностью по зрению с целью обеспечения занятости и трудоустройства, и обучение тренеров дополнит данную инициативу.

- В последние годы, благодаря интернету, у инвалидов по зрению действительно появилось куда больше возможностей - от получения работы на открытом рынке труда до доступа к любой информации. Но в России все еще живут десятки тысяч незрячих, жизнь которых может улучшиться, если они приобретут навыки, необходимые для комфортного существования в современном мире. Например, немногие из них знают, что даже обычные компьютеры и смартфоны имеют встроенные голосовые программы, которые все озвучивают. На занятиях с незрячими тренерами по адаптивным технологиям можно будет узнать, как самому разрабатывать сайты, как разобраться в специализированных программах, с помощью которых можно пользоваться приложениями и всевозможными сервисами типа социальных сетей. Или, например, самому определить номинал денежной банкноты. Главное, что незрячий или слабовидящий человек получает возможность работать по ряду современных профессий - блогерами, программистами, эсэмэмщиками, - отмечает Вячеслав Царегородцев, приехавший в Кузбасс из Нижегородской области, чтобы представить проект.

Сейчас такие тренеры работают более чем в сорока регионах России. В Кузбассе, считает Вячеслав, необходимо будет подготовить минимум по одному наставнику на каждый муниципальный округ или район.

Еще одним направлением станет обучение ориентированию и мобильности незрячих людей в пространстве. Тренеры помогут инвалидам набрать самостоятельную практику передвижения с тростью дома и на улице. Здесь главная цель – чтобы подопечные получили самостоятельность.

- Если человек готов развиваться и учиться, мы хотим предоставить эту возможность. Для разработки и координации курсов привлечены эксперты в сферах доступности информационных технологий, ориентирования, адаптации быта. Правда, отмечу, что соискатели тренерских вакансий должны быть готовы к тому, чтобы пройти конкурсный отбор. Потому что мы хотим работать с мотивированными людьми, которых привлекает путешествие за новыми знаниями и желание помогать другим людям, - отметила руководитель программы «Особый взгляд» Ксения Дмитриева.

Прием заявок от кузбассовцев будет проходить до 19 мая на конкурсной основе. Для выдержавших тестирование и собеседование обучение - бесплатное, оно пройдет с июня по август.