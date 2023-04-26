Нацпроект помог еще одному производителю горно-шахтного оборудования в Кузбассе увеличить выпуск продукции

Фото: пресс-служба АПК.

Новокузнецкий производитель горно-шахтного оборудования «Фаза» благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда», реализуемом по инициативе Президента РФ Владимира Путина, всего за полгода смог нарастить выпуск востребованного оборудования для шахт – устройств для приема и распределения электроэнергии, которые могут работать в условиях подземных выработок.

Без привлечения дополнительных ресурсов только за счет грамотной организации производственных процессов предприятию уже удалось снизить объемы брака и незавершенного производства, а также ускорить выпуск данной продукции на 21% и увеличить выработку более чем на 12%. Экспертная поддержка в рамках нацпроекта предприятию оказана Региональным центром компетенций (РЦК).

«Сейчас практически все компании пытаются искать возможности для снижения издержек и повышения эффективности производства. Участники нацпроекта «Производительность труда» в Кузбассе уже оценили его преимущества и экономический эффект от внедрения бережливых технологий. Высвободившиеся средства компании могут направлять на развитие производства, улучшение условий труда или повышение зарплат сотрудников», – отметил министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

Эксперты РЦК провели на производственной площадке компании «Фаза» диагностику производственных процессов и выявили порядка 50 проблем, которые снижали эффективность работы. Их устранили с помощью инструментов бережливого производства. Так, грамотная организация рабочего процесса позволила избавиться от лишнего перемещения сотрудников и простоев оборудования из-за поломок. Оптимизация всех этапов производства продукции позволила перераспределить число задействованных на каждом участке работников и в результате сократить время сборки готового оборудования более чем на четверть. Также эффективнее стала логистика в цехе за счет оптимизации транспортных потоков.

Экономический эффект от участия в нацпроекте «Производительность труда» для предприятия составил уже свыше 10 млн рублей. В планах – увеличить выпуск распределительных устройств для подземных шахт еще как минимум вдвое. Участие в проекте рассчитано на три года. В течение следующих 2,5 лет лучшие практики бережливых улучшений будут применяться и при выпуске других видов продукции завода. С 2023 года «Фаза» поставляет свою продукцию не только угольным, но и другим горнодобывающим предприятиям.

ДЛЯ СПРАВКИ

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% и направлен на формирование современной производственной культуры. В Кузбассе адресную поддержку в рамках нацпроекта получают уже 68 компаний несырьевых отраслей экономики.