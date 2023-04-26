В Кузбассе эвакуировали около 140 горняков из шахты «Юбилейная»

Фото: архив "КП" Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В среду, 26 апреля, около 140 горняков были эвакуированы на кузбасской шахте «Юбилейная» из-за загазованности горных выработок.

Как «Комсомолке» сообщили в пресс-службе МЧС Кузбасса, на место выезжали отряды ВГСЧ, но помощь горноспасателей шахтерам не понадобилась. Эвакуация была проведена силами предприятия. Около 140 горняков вышли на поверхность самостоятельно. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным прокуратуры Кузбасса, работы в лаве приостановлены. Выработки проветриваются.

Ведомство организовало проверку по факту загазирования лавы. На место происшествия выехал Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Дмитрий Лосковиченко.

ООО «Шахта «Юбилейная» располагается в Новокузнецке, с 2013 года входит в состав Холдинга «ТопПром». В 2013-2015 года на предприятии был реализован проект технического перевооружения, он завершился запуском шахты в 2016 году. Через два года была запущена вторая очередь. В 2021 году на «Юбилейной» произошло обрушение породы, погиб один человек.