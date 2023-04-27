В Кузбассе ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты ко Дню Победы

Фото: архив "КП" Фото: Анна МАКАРОВА

В Кузбассе ветераны Великой Отечественной войны получат региональные выплаты в преддверии 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

В дополнении к ежегодной федеральной выплате в размере 10 тысяч рублей, которая предусмотрена Указом президента РФ Владимира Путина от 24 апреля 2019 года № 186, кузбасским ветеранам выплатят еще по пять тысяч рублей. Деньги ветераны получат до 9 мая – их выдадут наличными либо перечислят на счет, куда приходит пенсия.

- Мы преклоняемся перед жителями Кузбасса, защитившими мир от фашизма на фронте и в тылу. Их подвиг – бессмертен, и нашу благодарность невозможно измерить материальными благами, это всего лишь часть помощи. Мы помогаем ветеранам Великой Отечественной войны в их заботах ежедневно, они – пример всем нам и особенно нашим детям и молодежи, – отметил Сергей Цивилев.

В Кузбассе на данный момент проживает 4058 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 102 участника и инвалида ВОВ.

Напомним, что ветеранам, а также членам семей умерших участников и инвалидов ВОВ в дополнение к федеральным мерам социальной поддержки предоставляется помощь на региональном уровне. Это бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте и автомобильном транспорте пригородного и междугородного сообщения, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики), ежемесячная денежная выплата на частичная оплата жилого помещения и коммунальных услуг, пенсия Кузбасса и другие.