В Кузбассе члены банды «Вертолетовские» получили на шестерых 86 лет колонии за вымогательства и аферы

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кузбассе вынесен приговор лидеру и пяти участников банды «Вертолетовские», которые промышляли вымогательствами и крупными аферами.

Организовал ОПГ 34-летний начальник охраны одного из новокузнецких бизнесменов. Мужчина подтянул к криминальному бизнесу своих коллег-охранников и вышибал из ночных клубов. Свое названиие «Вертолетовские» получили из-за кафе, которое находилось на территории вертолетной площадки – там бандиты планировали свои налеты, грабежи и мошенничества. Известно, что членам банды нельзя было употреблять алкоголь и наркотики, часть доходов они отдавали в «общак».

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, в банде действовали две группировки. Одна занималась инсценировкой ДТП для получения страховых выплат, вторая – вымогательствами. Как правило, бандиты выбирали себе жертву, избивали и заставляли записать видеопризнание о причастности к наркоторговле. Затем, угрожая «слить» ролик, требовали деньги. Члены ОПГ могли без раздумий пустить в ход оружие – во время обысков оперативники обнаружили богатый арсенал, в том числе пистолеты, автоматы, ножи.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Уголовные дела были заведены на 24 человек, двое из них заключили досудебное соглашение, другие были участниками преступлений, но не входили в состав «Вертолетовских». В рамках этого дела на скамье подсудимых оказались шестеро бандитов. В зависимости от роли каждого мужчины обвинялись в совершении 25 преступлений, среди которых грабежи, вымогательство, мошенничество. Потерпевшими по уголовному делу были признаны восемь человек и шесть юридических лиц. Общая сумма причиненного ущерба составила более 5,1 млн рублей.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Центральный районный суд Новокузнецка рассматривал дело, объем которого составил 88 томов, 2,5 года. В итоге все шестеро членов ОПГ были признаны виновными. Организатору назначено 19 лет лишения свободы, его соучастникам - 9, 10, 15, 16 и 17 лет соответственно.