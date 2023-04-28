Два кузбасских школьника победили в Международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине»

Кирилл Егикьян и Егор Еремеев. Фото из личного архива.

Два кузбасских школьника Кирилл Егикьян и Егор Еремеев победили в Международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине». Ребята из маленького города Березовский выдержали жесткую конкуренцию и стали лучшими среди почти шести тысячи участников из 35 стран мира и всех регионов России!

Кирилл Егикьян и Егор Еремеев – ученики 11-го класса среднеобразовательной школы №2. Оба помимо того, то учатся на «четверки» и «пятерки», последние несколько лет увлекаются съемками видео и монтажом. В прошлом году классный руководитель, зная об этом хобби, попросила ребят снять ролик для конкурса «Расскажи миру о своей Родине», на что Кирилл и Егор с радостью откликнулись.

«Расскажи миру о своей Родине» — это конкурс, направленный на патриотическое воспитание детей и молодежи. Участникам предлагается выбрать наиболее интересные для них факты из жизни места, где они живут, и рассказать о них в формате видеоролика или текстовой страницы (с обязательным переводом на иностранный язык).

Первый «блин» для кузбасских школьников не оказался «комом». Ребята сняли короткое видео и заняли с ним в конкурсе третье место. Награждение проходило в здании Госдумы РФ, дипломы призерам и победителям вручала председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Кузбасских школьников впечатлила и сама церемония награждения, и столица нашей Родины, поэтому они приняли решение снова принять участие в конкуре и попробовать достигнуть еще более высокого результата.

Фото из личного архива.

- В этом году мы учли все свои ошибки, добавили больше материала и фактов, интересного видеомонтажа, - рассказал Кирилл, - Снимали видеоролик за один день. Погодные условия были не очень, поэтому квадрокоптер, который мы одолжили у одноклассника, сдувало ветром. В итоге в видео вошел лишь небольшой кадр, снятый при его помощи, а остальное мы заменили красивыми подсъемками реки Барзас и таймлапсом (ускоренной съемкой).

В ролике ребята рассказали о своей малой родине Березовском. Показали реку Барзас, уникальный кедр, которому более 115 и места, через которые проходил Великий сибирский ледяной поход. Всю информацию одиннадцатиклассники готовили сами, без чьей-либо помощи.

- Эти объекты мы выбрали потому, что это основные достопримечательности нашего города, - объясняет Егор Еремеев, - Я уже долго изучаю историю нашей области, нашего города. Читаю исторические книги, автобиографические. Из истории нашего края мне больше всего интересно время революции и Великого сибирского ледяного похода, поэтому данная информация была включена в ролик, - рассказал Егор Еремеев.

- Нам нравится природа, поэтому мы показали природное наследие, не стали внедряться в городскую среду, - добавляет Кирилл Егикьян.

В итоге видеопрезентация кузбасских школьников заняла первое место в четвертой возрастной категории. Правда, в этом году ребята не смогли отправиться на награждение, так как пришлось готовиться к экзаменам. Но одиннадцатиклассники уже строят планы на следующий год – они хотят снять новый ролик о Березовском и снова представить его на конкурс.

- Мы хотим популяризовать нашу малую родину, наш город. Чтобы граждане нашей страны узнали, что в России есть такой прекрасный шахтерский городок. Может быть, кто-то и захочет после просмотра нашего видеоролика переехать жить к нам, - рассказали ребята.