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Происшествия30 апреля 2023 8:26

В Новокузнецке из-за подтопления началась эвакуация людей и заработали сирены

Также была перекрыта технологическая дорога
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: Telegram-канал Полиция Кузбасса

Фото: Telegram-канал Полиция Кузбасса

В Telegram-канале мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова появилась информация о том, что сегодня, 30 апреля, уровень воды на Томи и Кондоме будет повышаться. Пусть пока нет прогнозов о достижении опасных отметок, маломобильных граждан все равно начали эвакуировать.

Фото: Telegram-канал Сергея Кузнецова

Фото: Telegram-канал Сергея Кузнецова

Так, в городе работает система речевого оповещения, а также ездят автомобили МВД, МЧС, которые оповещают население, что на 6 километре, Вертолетной площадке, Разъезде Абагуровский, Форштадте существует угроза подтопления. Кроме того, новокузнечан предупреждают посредством автомобилей с громкой связью СМС-рассылки.

Вместе с тем технологическая дорога от шоссе Кондомского в сторону поселков Елань и Абагур будет перекрыта из-за подтопления. Такое решение принял собственник дороги, сообщили в ГИБДД.

Фото: Telegram-канал Сергея Кузнецова

Фото: Telegram-канал Сергея Кузнецова

Объезд осуществляется через поселок Притомский или село Сосновка. В настоящее время на месте дежурят экипажи ГИБДД, в дальнейшем там будут выставлены временные дорожные знаки и установлены ограничивающие движение средства, отметили в ведомстве.

ЧППроисшествия: ЧП