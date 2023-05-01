В Новокузнецке два десятилетних ребенка провалились под лед, один из них погиб

По факту гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело. Фото: СУ СК России по Кемеровской области.

В Кузнецком районе Новокузнецка произошла трагедия: в пруду, расположенном на территории садового некоммерческого товарищества «Медик», погиб ребенок.

Несчастный случай произошел еще в субботу, 29 апреля, однако известно о нем стало только сегодня, когда сотрудники кузбасского Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В тот день дети вместе с родными приехали на дачные участки, и пока родители занимались своими делами, мальчик и девочка пошли погулять по СНТ. Добравшись до пруда, все еще покрытого льдом, ребятишки пошли по ледяной корке, которая в какой-то момент не выдержала и треснула под их ногами. Оба ребенка оказались в воде.

Крики детей о помощи услышал кто-то из садоводов, оказавшихся неподалеку. Они и сообщили в МЧС о случившемся.

Увы, когда спасатели прибыли, десятилетняя девочка уже скрылась под водой, второго ребенка успели спасти.

- Десятилетний мальчик был доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

Тело погибшей девочки также было обнаружено, ее достали из воды в тот же вечер.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, тщательно изучают учсловия жизни и воспитания детей. Расследование уголовного дела продолжается.