Кузбасский производитель электротехнического оборудования ускорил выпуск продукции благодаря нацпроекту

Внедрение бережливых технологий позволило предприятию сэкономить более 14 млн рублей. Фото: Пресс-служба РЦК.

Березовский электромеханический завод (БЭМЗ-1), который входит в Северо-Кузбасскую энергетическую компанию, с помощью нацпроекта «Производительность труда», реализуемого по инициативе Президента РФ Владимира Путина, смог на 16% ускорить выпуск трансформаторных подстанций. Это один из наиболее востребованных на рынке продуктов предприятия.

- Для компаний производственного сектора нацпроект «Производительность труда» сегодня – один из самых эффективных инструментов, позволяющих сократить текущие издержки и при этом повысить эффективность производства, сохраняя высокое качество продукции. В Кузбассе уже около 70 предприятий смогли оценить преимущества и получить ощутимый эффект от участия в нацпроекте. Предприятиям предоставляется экспертная поддержка от Регионального центра компетенций, – отмечает заместитель председателя правительства Кузбасса – министр промышленности и торговли региона Леонид Старосвет.

При экспертной поддержке Регионального центра компетенций (РЦК) команде Березовского электромеханического завода всего за полгода удалось оптимизировать производственный процесс без дополнительных вложений только за счет внедрения бережливых технологий, снизить объемы брака и незавершенного производства примерно на треть и увеличить выработку на пилотном участке более чем на 13%.

Диагностика производственных процессов выявила более 50 проблем, снижающих эффективность работы. Грамотная организация рабочего процесса позволила избавиться от лишнего перемещения сотрудников, простоев оборудования из-за поломок, сократить время на транспортировку материалов и заготовок. Освоение новой технологии безвоздушной эмалевой покраски помогло существенно снизить время этого производственного процесса.

В финансовом эквиваленте внедрение бережливых технологий позволило предприятию сэкономить более 14 млн рублей. Эти средства компания может направить на развитие производства, улучшение условий труда или на повышение зарплат сотрудников.

Участие в проекте «Производительность труда» рассчитано на три года. В течение следующих 2,5 лет коллективу предприятия предстоит самостоятельно тиражировать опыт внедрения бережливых технологий на других производственных участках. Для этого специалистами РЦК уже обучено 25 специалистов компании – именно они будут передавать полученные знания и опыт коллегам. На предприятии уже приступили к оптимизации производства еще одного самого востребованного на рынке вида продукции – анкерных крепей.

СПРАВКА «КП»

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% и направлен на формирование современной производственной культуры. В Кузбассе адресную поддержку в рамках нацпроекта получают уже 68 компаний несырьевых отраслей экономики.