День Победы в Кемерове 2023: программа мероприятий

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове пройдут сотни мероприятий, посвященных празднованию 78-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне. С 7 по 9 мая жителей города ждет множество различных событий, в том числе торжественный марш, акции «Свеча Победы» и «Лучи Победы». Рассказываем подробно:

7 мая - традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Кузбасс». Старт в 10.00 на Фестивальной площади (проспект Притомский, 12/1).

8 мая. Мемориал Воину-Освободителю.

9.00 – старт автопробега эстафета памяти «Кузбасс-фронту». В 10:30 участники акции прибудут в парк Победы им. Г.К. Жукова, откуда в 12:30 отправятся через Березово и Береговую в Полысаево, Ленинск-Кузнецкий, Белово. Планируется, что в эстафете примут участие около 500 человек, около 50 машин.

19.00 - праздничный патриотический концерт, посвященный Дню Победы.

Площадь около ДК «Содружество (улица Новогодняя, 15)

22.00 - в рамках Всероссийской акции «Свеча Победы» загорятся более тысячи лампад. «Волонтеры Победы», представители молодежных и детских общественных организаций, неравнодушные кемеровчане выложат из свечей картину – образ Воина-Освободителя.

9 Мая

Площадь Советов

Торжественный марш с участием военной техники и ретроавтомобилей. Парад откроет легендарный танк Т-34, далее будут следовать автомобили УАЗ, гаубицы, пушки, бронеавтомобиль, мотоцикл «Урал» и другие машины. В марше примут участи 18 пеших расчетов, в том числе, по площади пройдут сотрудники ГУФСИН, Управления Федеральной службы судебных приставов, МЧС, учащиеся и преподаватели губернаторских кадетских школ, студенты, юнармейцы.

09.00 – 12.00 состоятся традиционные парады у домов, где проживают фронтовики.

Аллея Героев у Вечного Огня

11.00 - Церемония возложения цветов к памятнику Героям-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Победы им. Г.К. Жукова

11.00 – 13.00 - пройдет акция «Красная гвоздика».

12:00 - 20:00 - в рамках акции «Стена памяти» будут работать две выставки: «Герои и подвиги», посвященная защитникам Отечества всех времен (подготовлена Российским военно-историческим обществом), и экспозиция о Кемерове – городе трудовой доблести.

23:00 - акция «Лучи Победы». Лучи прожекторов, похожих на те, что использовались в Москве в 1945-м, осветят стелу «Город трудовой доблести».

В течение дня также будут работать экспозиции около краеведческого музея – выставка военных плакатов, около музея изобразительных искусств и Кузбасского центра искусств - «Они сражались за Родину». На улице Весенней откроется «Вернисаж Великой Победы». Лучшие работы представят учащиеся школ искусств и Кузбасского художественного колледжа.

Площадь перед драматическим театром

16:00 - откроется танцплощадка. Духовые оркестры будут исполнять композиции военных лет.

Линейный парк бульвара Строителей

16:00 - откроется танцплощадка. Духовые оркестры будут исполнять композиции военных лет.

В течение дня будет работать экспозиция «Война в произведениях художников.

ДК шахтеров

14.00 - городская акция-реконструкция «Встречаем Победителей»: «фронтовые бригады» разъедутся во все районы города, где будут исполнять военные песни.

Парк культуры и отдыха «Антошка»

15.00-21.00 - праздничная программа

Парк им. В. Волошиной

15.00-19.00 - праздничная программа

«Парк Чудес»

13.00-19.00 - праздничная программа.

Кемеровские дворы

18.00 - 21.00. Акции «Поем всем двором», «Вальс Победы», «Синий платочек», флешмоб «Катюша».

21.00 - акция «Народный хор» – кемеровчане исполнят песню «День Победы».

14:00 -17:00 состоится акция «Бессмертный автополк» – по городу проедут автомобили с портретами героев, чьи имена носят кемеровские улицы.

Университетский мост

22.00 - праздничный фейерверк.