Эксперты РСХБ оценили инвестиционные инструменты для пассивного дохода на пенсии

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Большинство россиян (57%) хотели бы иметь дополнительные источники доходов на пенсии. Однако 73% населения не формируют пенсионных сбережений и лишь 20% полагают, что граждане должны позаботиться о будущей пенсии самостоятельно, 16% делают сбережения от случая к случаю, постоянно – 6%. При этом закончить трудовую деятельность по достижении пенсионного возраста готовы только 42%, из них лишь 18% хотели бы выйти на пенсию в возрасте старше 65 лет (для женщин и мужчин установлен разный возраст выхода на пенсию, 60 и 65 лет соответственно). После завершения трудовой деятельности, помимо выплат от государства, больше половины граждан (57%) планируют получать доход от собственных накоплений, сдачи недвижимости в аренду и негосударственной пенсии.

Согласно общей тенденции, более образованные и материально обеспеченные граждане, а также жители больших городов в большей степени задумываются о дополнительных источниках доходов на пенсии.

Люди с небольшими доходами, жители малых населенных пунктов и не обладающие значительными денежными накоплениями в большей степени полагаются на государственные пенсии. При этом в этой группе населения 43% жителей сельской местности намерены жить на доходы от приусадебного хозяйства.

Средний по стране размер пенсий в январе 2023 года составил 19 322 рубля. По оценке РСХБ, средний размер желаемой пенсии во второй половине 2022 года составлял 40-44 тыс. рублей. Таким образом, при нынешнем уровне доходности на рынке, необходимо иметь около 3 млн. рублей накоплений, чтобы получать благодаря их инвестированию около 20 тыс. рублей в месяц. Эта цифра близка к сумме страхового покрытия для добровольных пенсионных накоплений, предложенной Президентом РФ в ходе послания Федеральному Собранию, которая будет гарантирована государством и в 2 раза превышает сумму страхового покрытия для банковских вкладов. Это означает, что добровольные накопления граждан в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) будут застрахованы в пределах 2,8 млн рублей (ранее сумма страхования пенсионных накоплений находилась в пределах 1,4 млн рублей) на случай банкротства фонда или аннулирования его лицензии.

При средней по РФ зарплате за 2022 год в 64 тыс. рублей, откладывая 10% от дохода, за период около 35 лет, с учетом инвестиционного дохода, можно сформировать указанную сумму сбережений. То есть начав копить в 25 лет, к 60 годам гражданин может удвоить размер своей пенсии. Современными инструментами в достижении этой цели являются депозиты, ОФЗ, корпоративные облигации, дивидендные акции и паевые инвестиционные фонды. Банковский депозит достаточно простой и знакомый всем инструмент. Вкладчик может разместить денежные средства на любой срок с возможностью капитализации.

Другое направление вложений – облигации, наиболее консервативный инструмент на фондовом рынке. Облигации федерального займа (ОФЗ) считаются высоконадежным вложением, так как представляют собой долг государства перед инвесторами. За последние 5 лет ОФЗ принесли доход 45-50% в зависимости от даты приобретения и срочности инструментов. Инструменты коллективных инвестиций, такие как паевые инвестиционные фонды (ПИФы) в последнее время стали пользоваться спросом в качестве инструмента для долгосрочного накопления денежных средств. Для диверсификации накоплений эксперты РСХБ выделяют инвестиции в золото и покупку недвижимости как инструменты защиты от инфляции. В инвестиционный портфель акций аналитики РСХБ предлагают рассмотреть российские голубые фишки, например, Газпром, Сбербанк, Лукойл, Роснефть, Норникель, Полюс. За последние 5 лет такой портфель акций приносил до 15% годовой доходности с учетом дивидендов при средних ставках по вкладам 7-9% годовых.

Эксперты РСХБ считают, что 10% от ежемесячного дохода – это наиболее комфортная сумма для накоплений на будущую пенсию. Накопления в более раннем возрасте позволят обеспечить более высокий уровень дополнительных доходов. Если начать задумываться о пенсионных накоплениях после 40 лет, то размер пенсии удастся увеличить всего лишь в 1,5 раза.

Инвестиции в целом требуют аккуратного подхода, а инвестиции с целью создания пенсионных накоплений - в особенности. Структура и отношение к рискам во многом зависят от возраста инвестора. Если в молодом возрасте допускается более высокая доля рискованных активов, то с приближением пенсионного возраста доля таких активов должна сокращаться до уровня, обеспечивающего сохранность основного капитала. На практике структура вложений инвестора в предпенсионном возрасте сводится к портфелю, в котором 85-100% составляют инструменты с фиксированным доходом. Даже с учетом диверсификации, высокий кредитный риск эмитентов облигаций «предпенсионного» портфеля недопустим. Поэтому лучше всего ограничиться вложениями в облигации Минфина и облигации высокорейтинговых эмитентов со средней дюрацией 3-5 лет для обеспечения стабильного купонного дохода, с одной стороны, и оптимальным уровнем рыночного риска с другой. Например, в настоящий момент мы предпочитаем такие корпоративные выпуски как облигации Газпрома (ГазпромКР8) с погашением в феврале 2026 года и доходностью к погашению 9,29%, облигации Газпромнефти (Газпнф3P5R) с погашением в декабре 2025 года и доходностью к погашению 9,14%, облигации Транснефти (ТрнфБО1Р8) с погашением с октябре 2025 года и доходностью к погашению на уровне 9,02%, облигации Почты России (ПочтаР2Р01) с офертой в июне 2027 года и доходностью к погашению 10,07%, облигации РЖД (РЖД 1Р-20R) с погашением в марте 2027 года и доходностью к погашению на уровне 9,83%.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

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