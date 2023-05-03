Как солдат из Кузбасса испытывал первые автоматы Калашникова

92-летний Мазитов был старейшим десантником Кузбасса. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.

... 75 лет назад, в марте 1948-го на ижевский завод прибыл еще недавний старший сержант, создавший новое оружие для солдат. Это был Калашников. Его изобретение - автомат Калашникова - в 1947-м выиграло союзный конкурс. И приехал Михаил Калашников на завод - первую партию выпускать...

А осенью 1948-го другой солдат, земляк-сибиряк Мухарам, по-русски тоже Миша, Мазитов, уже сжался в небе перед прыжком, взглянул на «...синие губы и на вот такие страшные глаза» товарищей, еще раз поверил в новый, испытываемый парашют, проверил, как прилажен новый испытываемый автомат, и прыгнул. В серое, готовое еще не раз прорваться дождем небо...

- Погода была такая же мрачная, ненадежная, - кивнул мне на морось за окном, на пытающихся обсохнуть голубей на уличном краю подоконника и по привычке провел ладонью по правому боку - по месту бывшего автомата, и стукнул рукой с десантскими татуировками по столу, и сказал, тогда, в нашу последнюю встречу, уже 92-летний Мазитов, - ...но лучшей погоды для испытаний нет и лучше десантников для проверки нового нет, мы, бойцы 1923-1926 годов рождения, и грамотные, и выносливые, и такую войну прошли!

О руке царя. И «секретчика»...

Но как Мухарам попал в испытатели?

...Ему было 15, когда Гитлер напал на СССР и началась Великая Отечественная война... И Мухарам работал в колхозе под Юргой и выучился на тракториста. А осенью 1943-го, в 17, ушел на войну. Окончил школу младших командиров. В 1944-м попал в части ВДВ. В начале 1945-го их 39-й гвардейский стрелковый корпус был переброшен в Венгрию. Они стояли в обороне на дороге к Будапешту. Потом 30 марта 1945-го пересекли австрийскую границу и были в числе тех, кто взял Вену, а дальше - в марше по Восточным Альпам - они, десантники, положили немцев-десантников, рвавшихся к Вене... И дальше - снова марш через Вену, на левый берег Дуная. И бои... И - 9 мая, Победа! И потом до конца 1945-го продолжались бои с остатками немецких частей и с власовцами в Венгрии, Чехословакии. И вплоть до демобилизации, до конца 1950-го, бои с остатками бандеровцев, власовцев на Западной Украине.

...А испытывать новый автомат в 1948-м продолжавшему служить Мухараму выпало на очередных тренировках десантников в Союзе... Вспоминал, как не спали всю ночь, ведь новый парашют, новый автомат. Друг Толя говорил «душа болит», «...на чем приземляться-то придется...» А Мухарам не нервничал, думал просто: «Я должен. Все!». И думал про другое, на испытания же мог не попасть, но добился, и взяли.

- «Секретчик» в части хотел меня прижать, не вышло, - вспоминал 92-летний Мазитов. - Была в семье история - отец был представлен самому Николаю II... Он, Ибрагим, круглый сирота, мальчишкой скитался по Центральной России, пока не попал в сиротское учреждение. А вырос - и началась Первая мировая. Пришел с войны с Георгиевским крестом - его направили учиться в училище младших офицеров. Вот туда и приехал Николай II, курсанты вскочили, Ибрагим тоже стал подниматься. Но царь, заметив Георгиевский крест, руку на плечо положил: «Сидите, сидите»... Отец потом снова на фронт и был тяжело ранен: без памяти, ни говорить, ни ходить, врачи сказали, не будет, и умрет и скоро... Но произошло, по судьбе, чудо... Приехал из Сибири в Петербург мулла Зайнутдин Мазитов, передал собранные пожертвования в фонд помощи раненым и узнал про безнадежного Ибрагима, пришел к нему в палату. И забрал с собой, и томский старый врач-профессор Ибрагима вылечил. И так мулла бездетный обрел сына, а мой отец - семью... И когда уже после Великой Отечественной выбирали кандидатов, чтобы испытывать новое советское оружие, мне «секретчик» и объявил, что отец царю служил, контра, и я не достоин. Я вскипел: «Отец служил, но сделал выбор в пользу трудового народа!» И то была последняя проверка.

История отца - Ибрагима (справа), видевшего царя, тоже уникальна! Фото: архив семьи.

И потому, что испытания оружия секретны. И потому, говорил Мухарам Ибрагимович, до старости игнорируя «женские» глаголы, что «... с послевоенных лет Америка нас давил, следил...».

Красный песок

...Озеро далеко внизу было красным.

Зажмурился, снова глянул... Озеро всегда было желтым, лишь каемка песка была красной... Их, десантников, давно в это озеро бросают. И они давно эту загадку природы поняли, разгадали: там близка руда, вот она и красит то песок, то немного воду.

Но в день испытаний нового автомата озеро стало красным все. И недавняя война, ужас которой уж хотелось забыть, всеми сразу вспомнилась, предстала, как на ладони. Ведь берег отблескивал красными пятнами, как после боев с фашистами, и все озеро «горело», как после страшных, мешавших воду и кровь геройских жертвенных переправ... И то был, точно, знак - помнить цену Победы над фашистами и хранить правду Истории, и защищать наш спасенный мир.

...Озеро приближалось. Новый парашют удивил: «...нет динамического удара, ну, хоть спи».

...Озеро встретило тренировку десантников привычно.

- Приземлился я в болотистый край, в глину с песком. Купол немного на сторону потянул. Я парашют отстегнул и вперед. Нам давали ботинки английские, подошвы - такие толщи, и по такой глине еле ноги тащил, - вспоминал Мухарам Ибрагимович. - ...Дальше мы двинулись в шахматном порядке в сторону условного противника. Пробежишь, потом по-пластунски, потом должен встать, пробежать снова метров двести, упасть в одном месте - в глину, в другом - в песок, и должен попасть туда и туда, чтобы как можно больше бы в грязи автомат побыл... И стреляли холостыми... Еще когда в оружейной комнате эти автоматы выдавали, запомнилось, впервые в руки взяв, этот легче, удобнее... А на испытаниях запомнилось: стреляет глуше. Камера, куда заходит затвор, обычно быстро греется, а этот автомат - холодный... И я понимал, конструкция другая, металл в чем-то другой...

И мы добежали, стреляя, до запрещающих знаков, до оцепления. И автомат отработал хорошо. И на испытаниях других, каждый раз сдавая в конце автомат, каждый из нас говорил, что и как отработало...

- Трудно было?

- Не чувствовал, мы, десантники, привычные... И даже если спрыгнул неудачно, до растяжения, до трещины в ноге, задачу выполняем... И этот новый автомат мы испытывали не раз. Нам задача была: испытать его в водном положении. У других - другие положения... И, может, кое-где и вперед нас его испытывать начали... И разработчик, собирая всю информацию, что-то по ходу менял. Так, железный приклад был, откидной, легкий. Но я сказал, что деревянный бы лучше, он легче. А потом стал деревянный... А боевыми патронами из него я стрелял по мишеням лишь однажды. Точность - не хуже и не лучше, но знаю, над этим разработчики продолжили работу успешно... И главное - мы, испытывая новый автомат и новый парашют, не желали больше войн. И мы знали: новые автомат, парашют... нужны для защиты страны. В том числе чтобы сдержать и тогда, и в нынешнее уже время американцев, занятых переделом мира под них.

День Победы он встретил в Австрии и потом служил еще до января 1951 года. Фото: архив семьи.

Плечом к плечу

- Про то, что это именно автомат Калашникова, мы на полигоне не знали. Позже нас перевели в другое место, и там на занятиях стали нам читать про новый автомат - Калашникова, а мы-то его уже проверили, - рассказывал Мухарам Ибрагимович. - ...А самого Калашникова я, еще не зная фамилии, видел дважды. В первый... Мы лежали на полигоне, и мне показал его вдалеке друг Толя... И я подумал: «Вот великий Человек!»

...И он, Мухарам, и представить на полигоне не мог, что испытания автомата изменят и его судьбу. Ведь Мазитов тоже стал оружейником! В 1951-м пришел на «Юрмаш» учеником слесаря, ушел на пенсию старшим мастером. 38 лет отработал на «оборонку».

- Я семь тысяч пушек испытал, - с гордостью говорил 92-летний Мазитов за три месяца до смерти (умер в 2018-м), перечисляя, эти пушки защищали Вьетнам, Египет, Сирию..., они стоят и на наших крейсерах... - Все юргинские пушки по качеству вечны. Они - на защите Отечества. А с ними, значит, стою и я, даже когда меня уже не будет. И все, кто их создал...