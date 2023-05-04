Бессмертный полк начал онлайн-шествие в СУЭК

Фото: пресс-служба СУЭК

С первых дней мая в группе «СУЭК-Кузбасс» во ВКонтакте транслируются карточки ветеранов. В них – фотографии, порой чудом сохранившиеся, а также краткие сведения о боевом пути. Сотрудники, принявшие участие в акции, по крупицам собирали информацию о своих родных. Одним удалось сделать это более полно – остались зафиксированные воспоминания героя, фотоснимки. Часть значимой информации почерпнута из федерального онлайн-хранилища документов «Подвиг народа»: о месте службы, боевых наградах и подвигах.

Среди портретов в строю Бессмертного полка – сапер-разведчик Анкудинов Михаил Исаевич. Его внучка – подземный контрольный мастер ОТК ЦУХЛ Ирина Анкудинова. «Я была еще ребенком, когда дедушка ушел из жизни, но помню, что о войне он не любил говорить. Так что сведения о его боевой биографии – из оставшихся документов и наградных листов. Например, в одном из них говорится, что за 26 выходов в саперскую разведку обезвредил 45 немецких мин и поставил наших 480 мин. 2 июня 1943 года у деревни Самара ночью под сильным огнем поставил 60 мин, был ранен. Помню, что его очень беспокоило то полученное ранение. 9 Мая для нас – очень важная дата. Всей семьей мы участвуем в шествии Бессмертного полка и обязательно посещаем в этот день могилу дедушки», - рассказала Ирина Михайловна.

Фото: пресс-служба СУЭК

Особенно трогательна память о предках, которые пали в годы Великой Отечественной войны. Они так и не узнали, что Победа – за нами. «Погиб в 1943 году…», «Похоронен в братской могиле…», «Умер от ран в госпитале» - миллионы молодых жизней остановились этими словами. И среди родных сотрудников компании «СУЭК-Кузбасс» таких, оставшихся навсегда молодыми дедушек, очень много. О бережном отношении к памяти своих предков красноречиво говорят снимки из домашних архивов. Их берегут от выцветания, переводят в цифровой формат, реставрируют и вглядываются в лица в поисках знакомых черт.

В составе героического полка встречаются и портреты с женскими лицами. Во время войны многие из них сражались на передовой наравне с мужчинами, трудились в госпиталях, а ещё взяли на себя тяжёлую работу в колхозах, на заводах, в шахтах. Их трудовой подвиг также почётен и ценен, потому сегодня их фотографии стоят в одном ряду с фронтовиками.

Бессмертный полк вышел и на экраны, размещённые на административных зданиях и внутри предприятий Компании. В память о своих родных сотрудники «СУЭК-Кузбасс» размещают снимки и сведения на личных страницах в социальных сетях, носят именные бейджи с портретами своих героев.