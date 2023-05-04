Более десяти тысяч кузбасских школьников будут сдавать ЕГЭ

9013 учеников 11 класса будут сдавать ЕГЭ в 2023 году, и еще больше 1000 - выпускники прошлых лет. Фото: Евгения ГУСЕВА

Почти 40 тысяч кузбасских школьников – выпускников девятых и одиннадцатых классов будут сдавать выпускные экзамены в 2023 году. Об этом сообщила министр образования региона Софья Балакирева во время прямого эфира в ЦУР Кузбасса.

10 042 человека допущены до единого государственного экзамена. Среди них - 9 013 ребят из 11 классов, прощающиеся со школой в текущем году, остальные - выпускники прошлых лет и учащиеся организаций среднего профессионального образования. Для проведения ЕГЭ-2023 в Кузбассе подготовили 184 пункта проведения экзамена в школах, 130 – пунктов приема на дому, и два – в лечебных учреждениях.

Новшеством этого года станет то, что все информационные материалы для ЕГЭ будут распечатывать прямо в пункте приема экзамена. К слову, все пункты будут оборудованы глушилками мобильной связи и видеокамерами. Поэтому выпускникам советуют ни в коем случае не брать с собой шпаргалки.

- Верьте в себя! Если вы учились 11 лет, то все у вас получится, - напутствовала выпускников министр образования Софья Балакирева. – Если у вас найдут шпаргалку, то результаты экзамена аннулируют, а вам придется идти на пересдачу, и вы можете просто не успеть подать документы в приемную кампанию, и в итоге потеряете целый год.

Призвала министр образования и родных школьников не нервничать из-за ЕГЭ, ведь волнение родителей передается даже спокойным детям, что может сказаться на результате экзаменов.

- Я всегда говорю, что ЕГЭ – это не конец жизни. Это отправная точка к следующему этапу, - отметила министр. - Даже если у детей что-то не сложится, где-то они не доберут баллы, это еще не повод включать какие-то режимы. Так что надеемся на мудрость и рассудительность родителей.

Первые экзамены – по химии, географии и литературе - состоятся уже 26 мая.

Первый обязательный предмет – русский язык ребята будут сдавать 29 мая, а экзамен по базовой и профильной математике запланирован на 1 июня.

С собой на экзамен можно взять воду или сок в прозрачной бутылке и шоколадку в прозрачной и не шуршащей упаковке.

Завершится основной этап ЕГЭ 23 июня, а с 22 июня по 1 июля - запланированы резервные дни.

А вот у девятиклассников итоговая аттестация стартует уже 24 мая и продлится по 1 июля, а дополнительный этап, во время которого возможна пересдача, состоится с 4 по 23 сентября. В школах Кузбасса для них приготовили 183 пункта проведения экзамена и 68 - на дому.

Первыми экзаменами у девятиклассников будут испытания по истории, физики, биологии, а обязательные экзамены – русский язык и математика - состоятся 6 и 9 июня, соответственно.

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Последние звонки у 9-х и 11-х классов пройдут в разные дни

Определены и даты выпускных балов

Министр образования Кузбасса Софья Балакирева во время прямого эфира озвучила и даты «последних звонков» у выпускников 2023 года.

Так у девятых классов Последние звонки состоятся 22 мая, а у одиннадцатых - – 25 мая. Прощальные выпускные балы у одиннадцатиклассников пройдут в один день - 23 июня, и возможность переноса, как подчеркнула министр, не обсуждается.

А вот даты выпускных балов для девятиклассников будут определять школы, так как не во всех образовательных учреждениях есть такая традиция.