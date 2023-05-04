Отдать дань памяти фронтовикам: какие акции пройдут в Кузбассе на День Победы в 2023 году

Фото: пресс-служба АПК.

В день 78-ой годовщины Великой Победы в Кузбассе запланировано большое количество акций и мероприятий, к которым могут присоединиться все желающие.

Торжественные марши и праздничные салюты в этом году пройдут в двух городах Кузбасса - Кемерове и Новокузнецке. В остальных территориях состоятся возложения цветов к мемориалам, будут организованы концерты, торжественные мероприятия, поздравления ветеранов. Кроме того, жители всех муниципалитетов могут принять участие в памятных акциях, приуроченных ко Дню Победы.

Традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет, но пройдет сразу несколько других акций, которые дадут возможность кузбассовцам выразить свое уважение и отдать дань памяти фронтовикам. Так, жители области могут размещать портреты ветеранов на боковых и задних стеклах автомобилей. Например, сотрудники «Кемеровской транспортной компании» уже украсили лобовые стекла пассажирских автобусов фотографиями ветеранов. Другим форматом «Бессмертного полка» станет акция «Стена памяти»: сотрудники предприятий и организаций разместят портреты своих героев с описанием подвига на стене (она будет установлена в Кемерове возле Музыкального театра). Также в рамках акции «Портрет у сердца» кузбассовцы могут повесить на одежду значок или бейджик с фотографией фронтовика или в соцсетях поменять фото своего профиля на фотографию ветерана.

Еще одним способом отдать дань памяти подвигу советских солдат станет акция «Окно Победы». Она родилась в период разгара пандемии коронавируса, и с тех пор прижилась и полюбилась кузбассовцам. Теперь каждый год наши земляки украшают окна своих квартир фотографиями фронтовиков и символами Великой Победы. Также стартовала акция «Флаги Победы», в ходе которой на окнах и фасадах зданий размещают копии Знамени Победы.

Фото: архив "КП" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В преддверии 9 мая в Кузбассе традиционно пройдет акция «Сад памяти»: волонтеры, ветераны и все желающие высадят деревья в память о своих героических предках. В этом году кузбассовцам раздадут бесплатно сеянцы хвойных деревьев, выращенных на лесных питомниках. Единственным условием для участия в акции станет размещение фото, сделанного рядом с высаженным саженцем, в соцсетях с хэштегами #СадПамятиДома #СадПамятиКузбасс. Получить сеянцы можно 5 мая по двум адресам: г. Кемерово, ул. Мирная, 5, ГАУ «Кемеровский лесхоз», с 13:00 до 15:00 (телефон для справок 8 (3842) 31-27-56) и г. Новокузнецк, ул. Туркменская, 64, ГАУ «Новокузнецкий лесхоз», с 9:00 до 12:00 (телефон для справок 8(3843)92-16-24).

Кузбассовцы могут также присоединиться к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». До 9 Мая волонтеры раздадут более 600 тысяч ленточек на центральных улицах, площадях, в торговых центрах.

Фото: пресс-служба АПК.

Также волонтеры распространяют значки «Красная гвоздика» – символ памяти павших героев и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий.