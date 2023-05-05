Эстафета как традиция

Фото: Федор БАРАНОВ.

В воскресенье, 7 мая, в Кемерове состоится традиционная легкоатлетическая эстафета на призы областной газеты «Кузбасс» (региональный медиахолдинг «Кузбасс») и администрации города, посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На Фестивальной площади рядом с ледовым дворцом «Кузбасс» пройдут пять забегов (десять этапов). Оспорят первенство команды в девяти группах: сборные вузов, школ, профессиональных образовательных организаций, кадетских корпусов, губернаторских гимназий и лицеев. Приходите поболеть!

Напомним, первая эстафета на призы газеты «Кузбасс» состоялась в воскресенье, 5 мая 1946 года, в ознаменование Дня большевистской печати (5 мая 1912 г. вышла в свет газета «Правда»). Эстафета открывала летний спортивный сезон и включала тогда 12 этапов протяженностью 4100 метров. Старт и финиш - у старого цирка на улице Кирова, где сегодня бизнес-центр.

В 1960 году центром спортивного праздника стала площадь Советов: в эстафете участвовали 1500 физкультурников.

Первая эстафета, посвященная Дню Победы, состоялась в 1965 году, когда 9 мая объявили выходным днем. В 1965-2019 г. эстафета неизменно проходила в День Победы. И вот теперь новая страница в истории эстафеты - она стала проводиться 7 мая. Старт и финиш на площади возле ЛД «Кузбасс».

Фестивальная площадь

пр. Притомский, 12

Начало в 10.00

Вход свободный