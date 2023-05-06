Дар судьбы: кемеровчанка со смертельной травмой выжила благодаря «терновому венцу»

Авария в 2000-м разделила жизнь на «до» и «после» и изменила судьбу Натальи... Фото: личный архив семьи.

Катастрофа, чудо, вера, мужество, возвращение к себе прежней и зов души - она начала вышивать бисером иконы поразительной силы и красоты... - потрясающая история победы человека над непреодолимыми обстоятельствами.

...Всего 1 процент - это было все, что оставила автоавария ей, пассажирке со сломанной шеей.

...«Но это процент! И шанс есть! И я за него удержусь!» - думала Наталья Жигулина, согласившись на ноу-хау медиков тогда, в 2000-м, - на установку конструкции, напоминающей терновый венец Христа, должной попробовать срастить смертельный перелом. И она выжила! И встала на ноги! И стала одной из самых искусных в России мастериц-вышивальщиц икон бисером, на ее счету больше ста икон... И ведь до аварии она, сама врач, лучше знала иголку хирургическую, чем обычную.

Но давайте по порядку. В 2000-м Наталья работала в госпитале в Ростове. Ехала домой на заднем пассажирском сиденье, когда в их машину, вильнув, врезалась «встречка». Все уцелели.

- А я... При лобовом столкновении история типичная: человек сзади не пристегнут, летит сначала головой в лобовое стекло, потом назад и ударяется шеей о спинку сиденья, и все - перелом, голова «отлетает». И с такой травмой редко до больницы довозят - человек умирает... Но мне после удара повезло. Врач с прибывшей на нашу аварию «скорой»... три машины «скорой» сгонял, пока для меня не привезли жесткий воротник, «ошейник». И прикрепили на шею, и под руководством этого врача на носилки смогли переложить так, что позвонки мои не сошли, - рассказывает Наталья. - А дальше...

Она пришла в себя в больнице Неотложной медицинской помощи. В рентген-кабинете доктора, узнав, что она тоже врач, поднесли ей к глазам снимки шеи.

- И я сразу на снимке увидела: мне конец. Сломаны дужки второго шейного позвонка, самого главного, на котором «сидит» голова... Но раз я еще... жива, то сдаваться нельзя, - вспоминает Наталья.

И тогда врач, только вернувшийся с российской конференции травматологов, предложил ей шанс испытать опытный образец. На конференции курганские доктора показали этот новый аппарат Илизарова - для головы и шеи, для сращения шейных позвонков.

И Наталья сказала: «Да! Давайте!»

И стала вторым человеком в стране, спасенным «терновым венцом».

Вышитые бисером иконы Богородицы Иерусалимской, Богородицы Милующей, Жировицкой Пресвятой Богородицы. Фото: личный архив семьи.

4 месяца - в «венце»

- ...Господи, помоги! Удержи ободок! - она молила, звала, кричала - молча, боясь шевельнуться, иначе - смерть. После уникальной операции ведь прошел еще только первый месяц, а прожить в аппарате - предстояло четыре...

Это ноу-хау, «терновую» конструкцию, Наташе сразу после катастрофы поставили под местным наркозом, болты вкрутив в череп, на них надев титановый обод, от него вниз пошли металлические прутья, они соединились с металлическим поясом на талии, и вся эта неподвижная, надежная и революционная конструкция зафиксировала голову вверх-прямо, прижав к спине...

И прошел тот первый месяц страданий и первых в жизни молитв. И все больше крепла надежда, что все получится...

Но вдруг рухнуло все.

Утром вылетел болт, второй... Организм «гвозди» вытолкнул.

- И я как сидела, так и «зависла». Если чуть-чуть головой дерну, тут же умру. Потому что еще не срослось... - поясняет Наталья. - ...И я ладошками ко лбу приложилась, откуда вылетели «гвозди», а там кровяные дырки, и в ладошках пятна крови остались... Что делать? И тут меня из дома на «скорой» и в больницу, на хирургический стол, и все на место, слава богу, поставили...

А муки еще с первой операции были нечеловеческие... Я не спала первый месяц совсем. Дошла до предела страданий и уж не могла, не хотела жить, но вдруг поняла, мой «терновый венец» похож на терновый венец Христа. Но ведь мои муки лишь крошечная часть его неимоверных страданий. И тогда поняла: выдержу, ради маленького сына. И приказала себе еще: на мне обкатывается конструкция, которая потом поможет многим с такой же травмой, и это мой врачебный долг - выдержать и помочь в доводке образца... И так все и вышло. Я выжила, этот аппарат с тех пор давно в практике, но применяют его нечасто, по-прежнему трудно человека до клиники живым довезти.

...А прошло четыре месяца - и с головы Натальи сняли аппарат Илизарова. Ее перевезли в родное Кемерово. И она, сама реабилитолог, сказала взявшемуся ей помочь реабилитационному центру, что цель ее - стать, как прежде. И вместе они сделали это!

- Через боль, любовь - даже к такому пока разбалансированному телу и с божьей помощью! - говорит Наталья. - Хотя я и понимала, после такой травмы стать прежней невозможно...

После сращения шейных позвонков голова осталась закинутой назад. Даже есть - ложкой, через трубочку - проблема. Но она тренировками заставила голову наклониться.

И научила себя видеть - после аварии взгляд не фокусировался.

И научилась стоять, ходить, даже бегать и играть в теннис.

А чувствительность пальцев вернулась так. Прошло после катастрофы девять лет...

Чудесная иголочка

И Наташа, зайдя случайно в магазин для рукодельниц, увидела икону, ждущую вышивки бисером. И - притянуло. И села впервые вечером за бисер, а голову подняла только утром. Усталости - ноль. Душа - пела. И так шли дни и месяцы. И пришло время, и с удивлением заметила: благодаря вышивке икон ее голова и шея окрепли, глаза стали лучше видеть, пальцы стали чуткими... И в Кемерове и других городах пошли ее выставки вышитых бисером икон.

Во время работы кружка. Наталья и ее девочки вышивают иконы бисером. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.

А потом она начала вышивать бисером плащаницу. Но материя оказалась очень мягкой. Каждую бисеринку пришивала отдельно, но ложилось неровно.

- Но я так мечтала о плащанице и придумала, как шить. Это Богородица упредила, - убеждена Наталья. А придумала пришитые бисеринки потом одной ниткой стягивать, и линии стали четкими. А еще Наташа фамильную нитку жемчуга приложила к контуру Богородицы, и та подошла - бусинка в бусинку! Так жемчуг и пришила.

Но была плащаница дома недолго - Наталье предложили передать ее в дар в Крым, в Бахчисарай, в Свято-Успенский мужской монастырь, который называют Крымским Афоном. И она отправила плащаницу, верительную грамоту в ответ получила...

А потом... ноги ее сами привели в детский дом №2, и она предложила и четыре года вела кружок по вышивке икон бисером. И в детдоме даже родилась примета: вышил икону бисером - и вскоре обрел семью. А еще - одна из учениц победила на российском конкурсе и передала через матушку храма Христа Спасителя свою вышитую бисером икону Спаса Вседержителя - Путину.

…И вот уж прошло полжизни Натальи после той катастрофы в Ростове...

Святая Троица спустилась на землю

...И старинный город спешил в будущее. Зеленоватая дымка начала красить скверы. Купола, смыв последнюю зиму дождем, стали ярче, колокольные звоны - звонче. И лица прохожих тоже открыла весна...

И Наталья спешила домой из «вышивального» магазина. Она, за последний год вышив бисером «Неопалимую купину» и «Взыскание погибших», только что закончила икону Матроны и заказала ей рамку.

Наталья (справа) возле вышитой ею плащаницы, которая теперь находится в Крыму, на Афоне. Фото: личный архив семьи.

И пока шла, попала к волонтерам, села, связала шарф. Петелька к петельке, ряд за рядом, слово за слово, вопрос - ответ, и так и рассказала вдруг девчатам свою историю. А пора стало уходить, ее обняли: «До встреч!» И она сказала: «Помогайте и дальше людям. Делайте хорошее всем, чем сможете, словом, делом...»

А пришла домой - и сразу к недавно приехавшим и разгруженным своим иконам с бисером, пока что вставшим - ряд за рядом, петелька за петелькой на обороте - в упаковке у стены на полу, и им улыбнулась, и по ним соскучилась... Наталья же переехала жить в Центральную Россию, а 33 иконы ее с бисером были отправлены из Сибири позже.

- А пришли иконы, и ни одна со стеклом в пути не разбилась! - говорит мне Наталья. - Но Святая Троица ...спустилась в рамке вниз. Так что Святая Троица теперь - на земле, с нами.

И это не совпадение, и я слушаю Наташу и все думаю: это уже в наше время защиты Отечества всем нам божий знак.

...А придет вечер, мастерица снова сядет за любимую работу.

И тончайшая леска, на которую она нижет бисер, будет снова невидима в воздухе.

И Наталья будет шить воздухом и создавать снова божественную картину победы русского характера.