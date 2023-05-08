Кемеровские власти рассказали об изменении дорожного движения на 9 мая

В честь мероприятий, посвященных Дню Победы, 9 мая на нескольких участках дорог изменится движение. Фото: Мария ЛЕНЦ

В честь мероприятий, посвященных Дню Победы, 9 мая на нескольких участках дорог изменится движение и будет запрещена парковка. Об этом предупредили в кемеровской администрации.

Так, уже сегодня, 8 мая, в 20:00 начнет действовать запрет на остановку и стоянку, который продлится до конца мероприятий 9 мая, на следующих участках:

- пр. Советском от ул. Кирова до пр. Октябрьского;

- ул. Ноградская от ул. Кирова до ул. 50 лет Октября;

- ул. Арочной от ул. Красная до ул. Орджоникидзе;

- ул. Орджоникидзе от ул. Притомская набережная до пр. Советского;

- ул. Коломейцева от пр. Советского до ул. Васильева;

- ул. Весенней от ул. Ноградской до ул. Н. Островского;

- ул. Красной от ул. Васильева до ул. Арочной;

- ул. Мичурина от пр. Советского до пр. Ленина;

- ул. Н. Островского от ул. Весенней до ул. Орджоникидзе.

Участки, где с 20:00 8 мая будет запрещена остановка и стоянка.

Завтра с 07:00 до окончания праздничных мероприятий будет запрещено движение транспорта на следующих участках:

- пр. Советском от ул. Кирова до пр. Октябрьского;

- ул. Весенней от пр. Советского до ул. Н. Островского;

- ул. Красной от ул. Красноармейской до ул. Арочной;

- ул. Мичурина от пр. Советского до пр. Ленина;

- ул. Васильева от ул. 50 лет Октября до ул. Мичурина;

- ул. Н. Островского от ул. Кирова до ул. Орджоникидзе;

- ул. Арочной от ул. Красной до ул. Орджоникидзе;

- ул. Орджоникидзе от ул. Притомская набережная до пр. Советского.

Участки, которые будут закрыты для движения с 07:00 9 мая.

Когда закончится торжественный марш на площади Советов, четыре участка продолжат оставаться закрытыми:

- пр. Советском от ул. 50 лет Октября до пр. Октябрьского;

- ул. Васильева от ул. 50 лет Октября до ул. Мичурина;

- ул. Красной от ул. Томской до пр. Советского;

- ул. Мичурина от ул. Красноармейской до пр. Советского.

Участки, которые будут перекрыты после марша.

Перед запуском праздничного салюта, с 20:00, и до окончания мероприятий будет запрещено останавливаться и парковаться на следующих участках:

- по пр. Ленина от ул. Мичурина до ул. Соборной;

- по ул. Красноармейской от ул. Мичурина до ул. Соборной;

- по ул. Мичурина от ул. Красноармейской до здания №72 по пр. Советскому;

- по ул. Соборной от пр. Октябрьского до ул. Спортивной;

- по пр. Притомскому от здания Кассационного суда до пр. Октябрьского;

- по пр. Октябрьскому от пр. Притомского до Пионерского бульвара.

Участки, где будет запрещена парковка с 20:00 9 мая.

На время праздничного фейерверка движение транспортных потоков будет организовано по пр. Ленина и ул. Терешковой в обоих направлениях.