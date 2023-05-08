Кемеровские власти рассказали об изменении дорожного движения на 9 мая

В честь мероприятий, посвященных Дню Победы, 9 мая на нескольких участках дорог изменится движение.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В честь мероприятий, посвященных Дню Победы, 9 мая на нескольких участках дорог изменится движение и будет запрещена парковка. Об этом предупредили в кемеровской администрации.
Так, уже сегодня, 8 мая, в 20:00 начнет действовать запрет на остановку и стоянку, который продлится до конца мероприятий 9 мая, на следующих участках:
- пр. Советском от ул. Кирова до пр. Октябрьского;
- ул. Ноградская от ул. Кирова до ул. 50 лет Октября;
- ул. Арочной от ул. Красная до ул. Орджоникидзе;
- ул. Орджоникидзе от ул. Притомская набережная до пр. Советского;
- ул. Коломейцева от пр. Советского до ул. Васильева;
- ул. Весенней от ул. Ноградской до ул. Н. Островского;
- ул. Красной от ул. Васильева до ул. Арочной;
- ул. Мичурина от пр. Советского до пр. Ленина;
- ул. Н. Островского от ул. Весенней до ул. Орджоникидзе.
Участки, где с 20:00 8 мая будет запрещена остановка и стоянка.
Завтра с 07:00 до окончания праздничных мероприятий будет запрещено движение транспорта на следующих участках:
- пр. Советском от ул. Кирова до пр. Октябрьского;
- ул. Весенней от пр. Советского до ул. Н. Островского;
- ул. Красной от ул. Красноармейской до ул. Арочной;
- ул. Мичурина от пр. Советского до пр. Ленина;
- ул. Васильева от ул. 50 лет Октября до ул. Мичурина;
- ул. Н. Островского от ул. Кирова до ул. Орджоникидзе;
- ул. Арочной от ул. Красной до ул. Орджоникидзе;
- ул. Орджоникидзе от ул. Притомская набережная до пр. Советского.
Участки, которые будут закрыты для движения с 07:00 9 мая.
Когда закончится торжественный марш на площади Советов, четыре участка продолжат оставаться закрытыми:
- пр. Советском от ул. 50 лет Октября до пр. Октябрьского;
- ул. Васильева от ул. 50 лет Октября до ул. Мичурина;
- ул. Красной от ул. Томской до пр. Советского;
- ул. Мичурина от ул. Красноармейской до пр. Советского.
Участки, которые будут перекрыты после марша.
Перед запуском праздничного салюта, с 20:00, и до окончания мероприятий будет запрещено останавливаться и парковаться на следующих участках:
- по пр. Ленина от ул. Мичурина до ул. Соборной;
- по ул. Красноармейской от ул. Мичурина до ул. Соборной;
- по ул. Мичурина от ул. Красноармейской до здания №72 по пр. Советскому;
- по ул. Соборной от пр. Октябрьского до ул. Спортивной;
- по пр. Притомскому от здания Кассационного суда до пр. Октябрьского;
- по пр. Октябрьскому от пр. Притомского до Пионерского бульвара.
Участки, где будет запрещена парковка с 20:00 9 мая.
На время праздничного фейерверка движение транспортных потоков будет организовано по пр. Ленина и ул. Терешковой в обоих направлениях.
Схема организации движения на время фейерверка.