Кемеровчане пробежали за Великую Победу

Только вперед и только к Победе!

Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы областной газеты «Кузбасс» (входит в региональный медиахолдинг «Кузбасс») и администрации города, посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла на Фестивальной площади возле ледового дворца «Кузбасс».

Это спортивное событие проходит в Кемерове ежегодно начиная с мая 1946 года. И неизменно в соревнованиях принимают участие воспитанники и тренеры городских спортивных школ, учащиеся образовательных учреждений, кадетских корпусов, губернаторских гимназий и лицеев, трудовые коллективы. В этом году на старт вышли более тысячи человек из более чем 90 команд. Дистанция для каждой - 3 километра 300 метров. Бежали по дороге-дублеру Притомского проспекта. И дорога эта, по мнению и участников, и судей, стала просто идеальной для столь широких городских соревнований.

- Последние годы бежали по Советскому проспекту, приходилось перекрывать движение транспорта, что доставляло много неудобств кемеровчанам. Здесь мы ни от кого не зависим. Кроме того, трасса хороша для самого бега, а значит и результат каждый показывал свой максимальный. Все прошло быстро и слажено. Во многом это дало возможность оперативно заполнять итоговые протоколы и сразу же после финиша награждать победителей уже пробежавших групп, - рассказал «КП»-Кемерово» руководитель кемеровской школы Олимпийского резерва – судья эстафеты Антон Адамяц.

Один из победителей турнира - молодая команда девушек из Кемеровского аграрного техникума. Ее капитан - студентка первого курса Екатерина Федченко - призналась, что для нее спорт всегда был смыслом жизни.

Эстафетная палочка стала для кемеровчан настоящим символом Победы!

- С детства занимаюсь волейболом, баскетболом. В подобных легкоатлетических состязаниях участвую всего второй раз. Впечатления незабываемые, - рассказала девушка.

Ее подруга - однокурсница Алина Галитулина - бежит не впервые. Может быть, поэтому ей и доверили финишный участок эстафеты. Девушка справилась на «отлично».

- Эту победу я посвящаю всем героя Великой Отечественной войны, всех своим прадедам-фронтовикам. А еще своему техникуму, учителям, их героическим родственникам, - призналась Алина.

Спортивный праздник удался не только для участников и победителей, получивших из рук организаторов медали, грамоты и кубки, но и для простых зрителей.

Вперед к Победе с прекрасным настроением!

- Мы пришли на спортивный праздник с детьми, которые, увидев зрелищные соревнования, уже попросили нас с мужем записать их в секцию легкой атлетики. Вот так на больших массовых примерах у нас появляется тяга к спорту и чемпионству, - отметила кемеровчанка Марина Калиниченко.