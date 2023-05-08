«Как будто в лотерею выиграл!»: кемеровский фотограф сделал очень красивые снимки метеорного потока Лириды

Фотоохота за метеорным потоком длилась с 1.00 до 3.00. Фото: Максим ИВАНОВ.

По социальным сетям кузбасских пользователей расходятся фотографии, на которых ночь, звездное небо, и яркие росчерки метеоров.

- Сказочно красиво! - комментируют девушки.

Автором этих снимков стал кемеровский фотограф Максим Иванов. «Комсомолка» расспросила мужчину, как ему удалось сделать такие изумительные кадры.

- Чем больше терпении, тем больше везения, по крайней мере, с метеорами так, - пошутил Максим Иванов в ответ на наш вопрос. И следом признался: - Я с 2015 года хотел сделать подобную фотографию.

Правда, все эти годы кемеровчанин охотился за метеорным потоком Персеиды. Но они летят хаотично, по разным направлениям, поэтому все получалось не то. Но в этом году, в ночь пика активности Лирид все необходимые условия: ясная погода и достаточно теплая ночь - удачно совпали. И Максим подумал: «А почему бы и нет?». Один минус недавнее полнолуние, из-за которого могли засветиться снимки. Однако фотограф решил рискнуть и отправился за город.

- Проблема города, большая засветка, нужен темный участок. Поэтому я решил выбраться в сторону Елыкаево, там ночью по трассе почти никто не ездит. Нашел рядом с дорогой открытый участок неба, и все получилось, как я и хотел, - вспоминает мастер фотокамеры.

Съемки длились почти два часа – с 1.00 до 3.00. И хотя в этом году метеорный поток Лириды был не самым активным – всего около 15 штук в час, но на снимках удалось запечатлеть сразу по несколько падающих метеоров. А затем фотограф сместил все кадры – более 100 штук - в один и фотография заиграла еще сильнее. Именно она и вызывает наибольшее восхищение пользователей.

- Я астрономией с детства увлекаюсь, люблю постоять под звездным небом, постоять под ним, оно и правда сильно заряжает. А став взрослым, увлекся и его фотографированием. И очень рад, что мои снимки не оставили людей равнодушным, - говорит фотограф.