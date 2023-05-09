Четыре тысячи зрителей собрал музыкально-патриотический концерт в Кемерове

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Музыкально-патриотический концерт в мемориальном комплексе Воина-Освободителя прошел накануне Дня Победы, 8 мая. Более 400 артистов и свыше четырех тысяч зрителей слились в едином порыве памяти, веры и единства.

Хотят ли русские войны

На экране исторические кадры с портретами кузбасских героев, перетекают в отдельную историю подвига нашего земляка Николая Масалова. Рядом монумент, прообразом которого он стал. С трепетом и гордостью губернатор Кузбасса Сергей Цивилев говорит о его героизме.

- Молодой парень, прошедший от Сталинграда и Курской дуги до Берлина. До Победы считанные дни. И он – любящий жизнь, идет в логово врага, и под шквальным огнем спасает маленькую немецкую девочку. Она в этот момент становиться для него дороже собственной жизни. Это и есть ответ на извечный вопрос «Хотя ли русские войны?». В этом сила духа нашего народа, его великая освободительная миссия, - отметил Сергей Цивилев.

За кулисами готовятся к своему выходу музыканты Симфонического оркестра Кузбасса. Скрипачка Инна Турнаева признается «КП»-Кемерово», что играть в День Победы для нее особенно волнительно.

- С самого детства скрипка в эти дни звучит с особенной болью и вместе с тем радостью. Я стараюсь передать ей свое переживание, - говорит Инна.

В связке с хроникой

Драматургия концерта с каждым своим вокальным или танцевальным номером набирает мощь, превращая творческое действие в карту военных сражений. Реальность словно возвращается в далекие годы на фронт и будто шаг шагом идет вместе с нашими солдатами вперед от Сталинграда и курской битвы в Европу.

Вот ведущий концерта Денис Девеев рассказывает про освобождние Кавказа, дальше потрясающий танец лезгинка в исполнении кузбасского ансамбля «Сибиряночка».

А вслед за кадрами сожженной немцами Белоруссии открываются уже мирными березовые просторы под нетленную песню «Родина моя – Белоруссия». Ее поет кемеровское трио «Вовремя».

- Мы постарались выстроить сюжетную линию именно таким образом, чтобы номера были в связке с исторической хроникой, так легче людям воспринимать происходящее, - рассказали «КП»-Кемерово» режиссеры концерта.

Среди зрителей кажется все народы миры, все национальности. Рядом с русской семьей Денисовых жительница Армении Гаяне Бахтачян. А рядом со своей кемеровской невестой Адель житель Камеруна Эквадор. Он впервые в России, в Кузбассе, и впервые на таком концерте. На прекрасном русском говорит, что русский солдат сегодня для него становиться ему родным.

На экране кадры блокадного Ленинграда, а на сцене Дмитрий Росс с песней «Ладога».

Фото автора.

Звезда Победы

Дальше тема преемственности поколений. В драматическом диалоге старого воина и десятилетнего мальчика, который детским, но твердым голосом обещает следовать примеру своих отцов и дедов. Заслуженный артист России Виктор Мирошниченко читает военные строки глубоко и проникновенно. Зрители плачут.

- Вот так, когда-то моей бабушке читал в эвакуации один сибирский артист. И они, в далеком 1942 году, когда еще ничего не было известно, верили, что победа будет за нами, - рассказала «Комсомолке» кемеровчанка Елизавета Стоянова.

Музыкально-патриотический концерт к своему финалу разбавил военные песни викториной на их знание. Ведущий Денис Девеев задает публике фразу, и люди тут же продолжают ее.

- Я получил большой заряд энергии от зрителей, в том числе и песенную. Старался сегодня вести концерт, пропуская все, о чем говорю через самого себя, через рассказы и воспоминания людей с которыми общался, которые реально видели ужасы войны своими глазами, - признался «КП»-Кемерово» Денис.

Финал концерта венчает гимн – песня День Победы. Ее поют вместе с артистами зрители. И кажется сам Николай Масалов. Над памятником Воину-Освободителю далеко в небе вдруг загорается звезда. Она не летит, она замерла, словно смотрит на всех нас. Звезда нашей памяти, звезда нашей Победы! Не иначе.