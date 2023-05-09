Столетний кузбасский ветеран дал наказ участникам СВО

Два бойца сохраняют нерушимую связь поколений

В преддверии Дня Победы в Кемерово старейший ветеран Великой Отечественной войны Петр Шпанич встретился с участником спецоперации на Украине Алексеем (фамилию бойца в целях безопасности не указываем).

Встречу русских солдат двух поколений организовал Следственный комитет России по Кузбассу по просьбе самого Петра Александровича. Он очень переживает за своих внуков и правнуков, и, конечно за Родину, которую много лет назад избавил от фашизма.

- Я как раз вернулся домой после тяжелого ранения, и когда узнал о просьбе ветерана, тем более такого почтенного возраста, сразу согласился. Мы говорили несколько часов. Я рассказывал Петру Александровичу о наших сегодняшних фронтовых буднях, о тех святых задачах, которые выполняют сегодня российские солдаты на передовой. О том, что мы его поколение не подводим и всеми силами стараемся соответствовать их фронтовому профессионализму, и главное духу.

Сам Петр Александрович поделился с Алексеем подробностями далеких сражений Великой Отечественной. И в столетнем возрасте, что вообщем-то, поразило молодого бойца, до мельчайших деталей вспоминал отдельные эпизоды. Например, как брали «языка», и как потом оказалось очень ценного. Данные полученные от него во многом помогли тогда Советской Армии.

Два разведчика, две родственные боевые судьбы, можно сказать. Что Петра Александровича помотало по лесам и болотам, что Алексея по тропкам лесным. Говорил, в Луганской области несколько дней были в окружении, стояли под Горловкой, Красным Лиманом.

- Было дело, где только не бывали. Но вот зацепило, первое ранение легкое, второе тяжелое. Кажется, свое отслужил. Но впереди много работы с молодежью в их патриотическом воспитании. Мы, кстати с моим новым фронтовым другом обсуждали, как важно сегодня донести до школьников, студентов ту истинную правду о событиях военных лет, - рассказал «КП» - Кемерово» Алексей.

Петр Александрович, показывал молодому разведчику свои фронтовые фотографии и два Ордена Красной звезды.

- Они самые дорогие для меня, потому что настоящие, боевые! - говорит ветеран Великой Отечественной войны.

Петр Александрович попросил своего младшего друга передать товарищам наказ от него, служить не просто честно и предано, но и дисциплинировано, во всем беспрекословно слушать своих командиров, четко выполнять все задания и приказы.

- Я непременно в ближайшее время позвоню своим товарищам на передовую и наказ Петра Александровича передам. И мы, конечно, будет с ним дальше дружить, - рассказал «КП» - Кемерово» ветеран СВО