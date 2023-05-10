Кузбасские спортсмены продолжают успешно выступать на первенстве России по кикбоксингу

Кикбоксинг всегда отличался от других единоборств своей зрелищностью

В кемеровском ледовом дворце «Кузбасс» продолжается первенство России по кикбоксингу - 2023 с участием тысячи спортсменов из 64 регионов страны.

На турнире успешно выступают кузбасские кикбоксеры. Кемеровчанин Остап Тимофеев уже стал победителем в дисциплине «лайт-контакт». В этом же виде София Курбонова выиграла «серебро». Призерами в «поинтфайтинге» стали сразу три беловчанки: Елизавета Супроткина на втором месте, Ольга Воробьева и Елизавета Масленникова завоевали «бронзу».

С победы над сильнейшим москвичом Амиром Абдулаевым стартовал 13-летний Али Зурабов из Ленинска-Кузнецкого.

- Впервые за всю историю кикбоксинга Кузбасса на первенство России отобрали более 50 спортсменов. Это победители и призеры региональных, всероссийских и международных соревнований. Уверен, первенство даст сильный толчок развитию кикбоксинга в регионе, еще больше детей и молодых людей заинтересуются этим видом спорта. Сам факт участия наших кикбоксеров в таком престижном турнире говорит об уровне возросшего мастерства, - рассказал «КП»-Кемерово» президент Федерации кикбоксинга Кузбасса, директор Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса Владислав Нефедов.

Напомним, первенство России по кикбоксингу стартовало в Кузбассе 1 мая. До 7 мая проходили поединки в татами-дисциплинах кикбоксинга. В командном зачете в дисциплине «лайт-контакт» первое место заняла команда Республики Крым, в дисциплине «поинтфайтинг» - Самарская область, в дисциплине «сольные композиции» - Белгородская область.

Турнир в Кузбассе уже назвали не просто спортивным, но и патриотическим. Ведь он совпал с празднованием Дня Победы.

- В брендбуке нашего мероприятия с правой стороны изображен наш знаменитый земляк Николай Масалов, спасший немецкую девочку. Это говорит, что мы всегда верили в справедливость и добро, - отметил заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев.

Обращаясь к тренерскому составу, он просил уделять больше внимания своим воспитанникам не только в физическом, техническом их совершенствовании, но и в патриотическом.

Поединки первенства России по кикбоксингу продолжатся до 13 мая. В этот день пройдут гала-финалы. Спортсмены, занявшие первое и второе места, войдут в сборную России.