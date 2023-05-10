Холодный май: синоптики Кузбасса дали прогноз на вторую декаду месяца

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Начало мая в Кузбассе выдалось с прохладой, после чего был скачок в летний период, однако жаркая погода задержалась ненадолго. Во второй декаде месяца, по предварительным расчетам Кемеровского гидрометцентра, температура будет ниже климатической нормы на 1-3 градуса.

Синоптики отмечают, что на 9 мая в последние годы всегда стояла хорошая весенняя погода, после чего нередко начинался контрастный переход к холоду. Так было в 2014, 2016, 2018 годах и произошло в этом году. Благодаря теплой погоде на юге Кузбасса уже успела зацвести черемуха, однако уже в ночь на 10 мая в регионе резко похолодало.

В статистике майских холодов лидирует 1969 год. Всю первую половину мая было холодно, ночью столбики термометров понижались до -10 градусов, шли дожди. Тепло тогда пришло с опозданием на две недели.

В целом же метеорологи заметили, что за последние 30 лет май в Кузбассе стал теплее. Но, видимо, нынешний год станет исключением.

В ближайшие дни характер погоды будет прохладным. В четверг днем столбики термометров повысятся до отметок +15...+20 градусов, местами до +25. Ветер будет юго-восточный 2-7 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Местами пойдут небольшие дожди.

В ночь на пятницу, 12 мая, отметки понизятся до слабоположительных, днем температура будет в пределах +12... +17 градусов. При прохождении холодного атмосферного фронта будет усиливаться ветер. Также прогнозируются кратковременные дожди, грозы.

В выходные дни существенного тепла не ожидается: в ночные часы температура будет около нуля, по югу с отрицательными отметками, днем по области около +15 градусов. Прогнозируется северо-западный ветер, осадков не будет.