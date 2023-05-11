Многодетный рэпер из Москвы поделился с кузбасскими студентами секретами семейного счастья

Кузбасским студентам рассказали как плыть в семейной лодке. Фото: Иван МАКЕЕВ

В кемеровском колледже культуры имени И. Кобзона прошел Молодежный семейный форум «Да! Будет семья крепкой!». В нем приняли участие свыше 300 учащихся техникумов и колледжей, представители областного парламента, правительства Кузбасса и кемеровской митрополии. Главным организатором форума выступил Союз православных женщин Кузбасса. Его председатель Мария Крохтяк рассказала «КП»-Кемерово», что главная цель мероприятия в доступной живой форме рассказать будущим мужьям и женам, как выстроить отношения так, чтобы жить в любви и согласии всю жизнь.

- Такое в нашем непростом мире, представьте, возможно, если не говорить много слов, а доказывать свою любовь поступками. Любовь - это не влюбленность, а потому - постоянный труд, - уточнила руководитель регионального Союза православных женщин.

Позже, во время семейной беседы, одна из студенток спросила ее, как же не прогадать с выбором мужа и понять до свадьбы - ее это человек или нет.

- Очень просто, моя хорошая, - улыбнулась женщина, - посадите вместе с ним картошку, или предложите вместе сделать доброе дело как волонтеры. Все сразу поймете, ваш человек или нет.

Семейные ценности студенты обсуждали на форуме и на примере пословиц и поговорок.

Вот меня сейчас родители берегут до венца, как в той пословице, а я хочу, чтобы будущий муж после свадьбы берег до конца, - улыбается студентка колледжа культуры Анастасия Игнатенко.

У девушки пока даже возлюбленного нет, но она готова к отношениям. Может готовить, стирать, убирать, настоящая хозяйка. А сегодня во время материнского мастер-класса, устроенного студентами-волонтерами медицинского колледжа, она узнала, как правильно пеленать ребенка.

- Вот в этом простом, малом, близком всем нам пеленании, в этой вере в светлые отношения и кроется наша главная семейная ценность, - рассказала «КП»-Кемерово» председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Законодательного собрания Кузбасса Ирина Федорова.

Рассказывая студентам о семейных ценностях, она привела невероятный пример их возрождения в Кузбассе.

Один железный факт: все наши мобилизованные и добровольцы, у которых был гражданский брак или свободные отношения, перед отправкой в зону СВО вступили со своими женщинами в законный брак.

О главных семейных ценностях с кузбасскими студентами поговорил и московский музыкант, певец - рэпер Андрей Малый.

- Я многодетный отец девятерых детей. И это мое главное счастье. Мы с супругой в одной упруге, т.е. в одной упряжке. И поверьте, упряжка эта не тяжелая, а счастливая. Надо только вместе в ногу и по одной колее, - уверен гость форума.

Молодежный семейный форум «Да! Будет семья крепкой!» в этом году станет не единственным просемейным мероприятием в Кузбассе. В ноябре в Кемерове состоится ключевое событие семейного просвещения - конкурс Академия семейных наук.

- Осенний конкурс будет проходить в Кузбассе в более расширенном формате. Участников будет больше, и диапазон тем, встреч и мастер-классов будет гораздо шире и глубже, - рассказала Мария Крохтяк.