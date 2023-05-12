Бережливые технологии помогают эффективнее производить промышленную взрывчатку в Кузбассе

День информирования. Подведение промежуточных итогов реализации пилотного проекта. Фото: пресс-служба РЦК

Компания «Взрыв-ресурс» из Прокопьевска, специализирующая на производстве взрывчатых веществ и их компонентов, повышает эффективность производственных процессов благодаря нацпроекту "Производительность труда".

При экспертной господдержке Регионального центра компетенций (РЦК) предприятие внедряет бережливые технологии в процесс изготовления промышленного взрывчатого вещества.

Диагностика показала, что длительное выполнение производственных планов и высокая себестоимость продукции связаны с долгими ожиданиями и простоями при экипировке автотранспорта и другими технологическими проблемами.

«Мы работаем с предприятиями полгода, затем еще в течение 2,5 лет они совершенствуют свою работу самостоятельно, тиражируя практики бережливого производства на другие производственные участки. Наша задача - помочь взглянуть на привычные производственные процессы по-новому и предложить решения по их оптимизации», - подчеркнул руководитель Регионального центра компетенций Кузбасса (РЦК) Дмитрий Перекрестов.

Несмотря на то, что на предприятии только приступили к повышению эфыективности производства, уже удалось существенно улучшить ряд организационных процессов. Время подготовки для выхода на линию смесительно-зарядных машин со взрывчатым веществом сократилось почти на три часа, а расстояние, которое техника при этом преодолевает по территории предприятия, уменьшилось более чем в 9 раз. Работа продолжается, за полгода на предприятии рассчитывают увеличить выработку на пилотном участке на 10%. Всего участие в нацпроекте рассчитано на три года, в каждый из которых общая производительность должна увеличиваться не менее чем на 5%.

ДЛЯ СПРАВКИ

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% и направлен на формирование современной производственной культуры. В Кузбассе адресную поддержку в рамках нацпроекта получают уже 68 компаний несырьевых отраслей экономики.