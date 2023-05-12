Жителя Кузбасса, застрелившего пристава в здании суда, приговорили к пожизненному заключению

Фото: объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

В Кузбассе к пожизненному тюремному заключению приговорили 45-летнего жителя Новокузнецка Артема Пакалова, который застрелил пристава в здании мирового суда. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Стрельба в мировом суде прозвучала 16 января 2020 года. В этот день Артем Пакалов пришел с ружьем в судебный участок, где рассматривалось дело с его участием – он был потерпевшей стороной. По данным следствия, мужчина хотел убить двух фигурантов этого дела. На входе его попытался остановить судебный пристав, но сделать ему это не удалось – мужчина выстрелил в сотрудника суда. После Пакалов вошел в один из кабинетов и ранил женщину, которая проходила свидетельницей по его делу. Затем он направился искать другого участника судебного разбирательства, но был задержан. Раненый судебный пристав скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. У мужчины осталась жена и четверо детей. Пострадавшая женщина была госпитализирована с огнестрельными ранениями головы, рук (ими она закрывала голову) и груди.

Как стало известно позднее, причиной стрельбы в суде стал конфликт двух соседей. У Артема Пакалова сложились неприязненные отношения с мужчиной и его супругой, жившими рядом. В ходе очередной ссоры сосед повредил гараж и микроавтобус Пакалова, после чего в отношении него было возбуждено уголовное дело. Однако Пакалов считал, что правоохранительные органы не реагируют на сложившуюся ситуацию должным образом, поэтому решил разобраться сам.

Суд признал Артема Пакалова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, участвующего в отправлении правосудия), ч. 3 ст. 30 – п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц). Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Отмечается, что приговор в законную силу в настоящее время не вступил.

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