Витязь в нерпичьей шкуре: кузбасский историк рассказал о Робинзоне из Сибири

Памятная плита Робинзону Якову... Фото: соцсети.

...Когда-то словами этого русского Робинзона XIX века, по воле случая прожившего почти четыре года на северном острове в нескольких сотнях верст от Камчатки, зачитывалась страна.

Записки о нем, о ежедневной борьбе за жизнь и тоске по людям... и о бушующих смертельно-холодных волнах и постоянных ветрах, и о клочке каменистой суши и редкой сладости - скудной горсти рябиновых ягод со стелющихся кустов, вышли частью в СМИ вскоре после разгрома Наполеона. И этот «островной» русский подвиг потряс, наполнил гордостью победы еще больше.

А прошли столетия. Но Робинзон не забыт. Месяц назад на еще снежном берегу, там, где он боролся и победил, появилась плита с надписью «Русскому Робинзону Якову Мынькову, прожившему на необитаемом острове Беринга с 1809 по 1813 г».

...Робинзон с Командорских островов - это крестьянин Мыньков... Его еще пишут Маньков, Манков…

И, похоже, он - наш земляк!

- На днях нашел в документах Томского Госархива список людей на службе в Российско-Американской компании (РАК) начала XIX века. Среди них - Яков Алексеевич Манков. Предполагаю, это один человек… - говорит Алексей Ермолаев, доктор исторических наук, главный научный сотрудник ФИЦ УУХ СО РАН, профессор КемГУ. - ...А как он стал Робинзоном? Его оставили на острове по работе. Но по какой-то причине не забрали... И на острове леса нет, ни деревца...А пришел первый корабль годы спустя. И вдруг. Робинзон! И даже хижина, ее Робинзон из всего, что морем нанесло, сделал.

Это остров Медный, здесь начиначалась с 1805-го вместе с артелью робинзонада Якова. - Фото: Алеутский краеведческий музей.

Один на острове...

Робинзона нашел штурман Иван Васильев, служивший в РАК. И записал в бортовом журнале, позже включенном в неопубликованные записки Хлебникова об Америке, как это было. И у Хлебникова - штурман называет Робинзона Маньковым.

...Бриг «Финляндия» взял курс к островам - за пушниной. На одном из участков нужно было проверить артель охотников, заброшенную на остров Медный... еще в 1805-м.

10 мая 1812-го. Корабль подошел к Медному, нашел бригаду Шипицына, ту самую, что с 1805 года. И бригадир рассказал, как они ждали корабль изо дня в день много лет и было всякое, вплоть до бунта.

И их в артели 13 (включая жену и двух детей бригадира). Но одного сейчас нет.

А где? А когда бригадир перешел к докладу о работе, сколько зверя добыто, то и сказал: «три года... назад... были на острове Беринговом и там добыли 600 песцов, коих там и оставили, а при оных для караула одного из своих товарищей».

И вот тем охранником, оставленным на острове Беринга на год (а это от острова Медного, от артели - через пролив), и был Мыньков - Маньков - Манков.

Но почему товарищи его оставили с одним топором? И почему за ним не приплыли?

Штурман не спрашивал и не судил. Взяв курс на остров Беринга, на поиски Мынькова, записал: «Я простился с сими добрыми людьми, оставил им 5 сум муки и уговаривал, чтоб они жили согласно и не унывали бы...» И, отплывая, уж слышал: поет на берегу старая бригадная скрипка.

...5 июня 1812-го. Вот он, остров Беринга. Нашли Мынькова через сутки. Подняли Робинзона на борт. Он «не мог... промолвить ни слова и только проливал слезы, стоя на коленях и подняв руки к небу... Первые слова его были: «Слава богу, что ты до меня милостив!»

А потом Робинзон рассказал, как он учился выживать.

О еде. Первые дни на острове прошли в голоде. А нашел речку. «В реке рыбы много, но чем ее ловить? Нужда научила меня сделать из гвоздя уду...» И стал жить при реке. Да еще море иногда выкидывало китов, погибших нерп...

О сапогах и одежде. Вечно в дожде и в волне Робинзон износился еще к первой зиме. Вернулся к артельной еще стоянке, проверил - шкуры испортились. Выбрал несколько худых, сел в заснеженной юрте шить из шкур балахон, штаны и чуни.

О костре. Нашел кремень...

О вере в дружбу и покров Богородицы. Робинзон верил и ждал товарищей. И молился Богородице, «...это меня ободряло в моем беспомощном положении».

О работе. Робинзон рассказал, что продолжал работать и добыл 180 песцов...

...А что дальше? Робинзон получил Пятницу. Мынькову оставили с корабля человека, дали «провианту и другие нужные вещи», лодку, велели работать и ждать отъезда. То есть Робинзона корабль сразу не забрал, а забрал или он на обратном пути, или следующий, как и артельщиков с Медного - и нескоро.

...«Финляндия» 25 июня прибыла в Охотск с пушным грузом. Штурман Васильев утонул через три недели на лодке в большую волну.

Судьба Робинзона Мынькова дальше неизвестна. Возможно, вернулся домой. Или остался охотником РАК до старости в тех краях.

- Скорее всего, Робинзон Мыньков на острове не остался, уехал. В нашем селе Никольском (оно на острове - с 1826-го) Мыньковых не было и нет... А историю Робинзона у нас, конечно, знают. Это память от первых промысловиков и из архивов, - говорит Валентина Сушкова, директор Алеутского краеведческого музея.

Памятную плиту о Робинзоне Мынькове на острове установил старожил Сергей Пасенюк. Чтобы о мужестве русских первопроходцев и дальше помнили...

Алексей Ермолаев в 2010-м, в экспедиции на Аляске, по русским следам, с РГО (Рязань). За спиной река Юкон. Фото: архив Ермолаева.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Факты и мифы о сделке XIX века - о продаже Аляски

155 лет назад последние русские покинули Русскую Америку - из-за продажи Аляски...

1. «Царь продал не свое...» Факт. Время Русской Америки - 1741-1867 г. «Наша» Америка была открыта экспедицией Беринга и Чирикова. И потом осваивалась частниками - «было три государственных и сто частных экспедиций...». А в конце XVIII века создана Российско-Американская компания объединившимися русскими купцами. Но весной 1867-го РАК из газет узнала: Россия продала Аляску США. Но ведь... «Правительство продало чужое (территорию, которой владела РАК), - говорит историк Ермолаев. - И в истории это единственный, беспрецедентный случай... Притом, что за годы государство не потратило на освоение, содержание колоний ни копейки. Вкладывалась РАК, и новые территории приносили прибыль... И РАК уж разработала новый Устав, и ожидалось - вот-вот будет после отмены крепостного права в России переселение в Русскую Америку всех желающих. Но правительство с Уставом пять лет тянуло и хотело лишить РАК монополии на добычу пушнины. И у РАК - кризис, но она из него могла выйти, взяв кредиты, но нужно было утвердить новый Устав, старый по сроку вышел. Да, сложности, но они не могли стать причиной к продаже Аляски. И все-таки император ее продал... РАК потребовала компенсации - порядка 6 млн, правительство дало 300 тысяч. РАК решила подать в суд на правительство - ей запретили. И РАК продала все, но со всеми своими акционерами рассчиталась. - «Так продажа Аляски - «грабеж века»?...» - «Глупость века», никаких очевидных причин для продажи Аляски не было. Ее осваивали кровью и потом русских, и с моральной точки зрения продажа Русской Аляски - преступление перед Историей...».

2. Россия продала Аляску, но корабль с американским золотом затонул. Миф. Про деньги за Аляску историки и давно знают все. «Она продана за 7 миллионов 200 тысяч долларов, - говорит Алексей Ермолаев. - И был не корабль. А был американцами выдан чек, по нему нашими сняты деньги в европейских банках, и деньги за Аляску пошли в российский бюджет. За вычетом 165 тысяч долларов, которые ушли на взятки американским конгрессменам, которые отказывались ратифицировать договор...... И все-таки американцы нас обманули. В договоре было четко сказано - 7,2 млн - золотом. А США сумму перечислили зелеными долларами, бумажными. Это разница в курсе. В итоге получилось 7 миллионов 35 тысяч долларов (порядка 11 миллионов рублей). А деньги за Аляску Россия потратила, как нашел документы историк Петров, на строительство железной дороги Москва - Рязань и на покупку паровозов».

3. «Только трое русских захотели остаться в США». Факт. «После продажи Аляски было сказано, все жители, русские имеют право принять гражданство США. Для этого надо поклясться на Конституции. Из 812 русских на тот момент, когда продавали Аляску, трое пожелали стать гражданами США, остальные решили: «Домой!» Всех сразу РАК вывезти не смогла, сто человек так и остались на Аляске и много лет писали, просили Россию забрать их домой.