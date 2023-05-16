Сергей Кириенко проверил готовность кузбасского филиала фонда «Защитники Отечества» к открытию

Сергей Кириенко и Анна Цивилева проинспектировали готовность регионального филиала к началу работы. Фото: пресс-служба АПК.

Через несколько недель в Кемерове начнет работу региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Сегодня первый заместитель руководителя администрации президента РФ, глава наблюдательного совета государственного фонда «Защитники Отчества» Сергей Кириенко и председатель фонда Анна Цивилева проверили готовность филиала.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан указом президента России Владимира Путина. Фонд будет помогать ветеранам специальной военной операции и семьям погибших в зоне СВО военнослужащих. Филиалы фонда появится во всех 89 субъектах Российской Федерации уже с 1 июня. Сейчас везде идет их подготовка к открытию.

- Идет финальная подготовка, по большинству регионов уже подготовлены помещения, прошла программа обучения всех руководителей региональных филиалов. До конца года обучение пройдут 11 тысяч социальных координаторов, — сказал председатель наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Сергей Кириенко, отметив, что среди социальных координаторов много матерей, жен участников специальной военной операции, а также солдат, вернувшихся из зоны СВО. По словам Кириенко, это люди, от которых будет очень много зависеть.

Филиал фонда в Кузбассе

Кузбасский филиал фонда будет располагаться в Кемерове. Для него выделены помещения площадью около 400 квадратных метров в «Квартале юстиции» на проспекте Притомском. По словам Анны Цивилевой, планируется, что это будет не просто место, где ветераны СВО смогут получить помощь, а второй дом, место встреч, где будет возможность отдохнуть и пообщаться.

Фото: пресс-служба АПК.

- Региональная команда подошла к вопросу подготовки филиала ответственно и с душой, как и должно быть в вопросах заботы о героях, — отметила председатель фонда.

Кемеровский филиал возглавит Лариса Конышева, ранее занимавшая пост заместителя главы Гурьевского муниципального округа. В пресс-службе администрации правительства сообщили, что ее сын – офицер ВС РФ – умер в прошлом году от тяжелых ранений, полученных в зоне СВО.

В фонде будут вести приемы юристы, специалисты службы занятости, МФЦ, медико-социальной экспертизы, психологи. Социальные координаторы, которые будут работать с ветеранами СВО и семьями погибших, сейчас проходят обучение в Новосибирске. В здании фонда будет организован пункт проката средств реабилитации, игровая для детей, библиотека и холл для отдыха и общения. Рядом оборудуют остановку общественного транспорта, пока же от ближайшей остановки запустят специальный шаттл.

Ветераны СВО, принявшие участие в сегодняшней экскурсии, высоко оценили условия, которые создаются для поддержки военносоужащих.

Фото: пресс-служба АПК.

- Все сделано качественно и современно. В филиале фонда смогут решать не только возникающие вопросы ветеранов СВО и семей наших погибших товарищей, просто можно будет ребятам вместе собираться — общаться, проводить мероприятия. Создание Фонда «Защитники Отечества» — крайне важная мера. У бойцов, которые будут возвращаться со спецоперации, появятся множество вопросов — и юридических, и медицинских, и бытовых, и в плане социализации. Такая организация способна помочь им во всем, что потребуется, — отметил участник СВО, командир СОБР «Рубеж» регионального Управления Росгвардии, кавалер трех Орденов Мужества, Герой Кузбасса Константин Огий.