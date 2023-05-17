Бережливые технологии в Кузбассе внедрят в производство крепей для горных выработок

Фото:пресс служба РЦК.

Новокузнецкий «Завод горного крепления» стал новым участником нацпроекта «Производительность труда», который реализуется в стране по инициативе президента Владимира Путина. С помощью бережливых технологий при поддержке Регионального центра компетенций (РЦК) на предприятии повысят эффективность и качество производства металлических арочных крепей, которые применяются в добывающей промышленности для крепления горизонтальных и наклонных выработок шахт и подземных рудников.

«Национальный проект «Производительность труда» ориентирован в первую очередь на предприятия несырьевого сектора экономики, кузбасские машиностроители сегодня становятся его активными участниками. При этом эффект от бережливых улучшений распространяется и на смежные отрасли. Выпущенная в Кузбассе горно-шахтная техника и оборудование поступает на вооружение наших угольных предприятий. Бережливые технологии помогают оптимизировать логистику, снизить себестоимость и повысить качество. Это важно для повышения конкурентоспособности продукции кузбасского производства», – подчеркнул заместитель председателя правительства Кузбасса – министр промышленности и торговли региона Леонид Старосвет.

Сегодня новокузнецкий «Завод горного крепления» перерабатывает до 9 тыс. т металлопроката в год. Предприятием освоена не имеющая аналогов в РФ технология производства арочных крепей, позволяющая изготавливать их с высокой точностью параметров. Готовая продукция поставляется не только на крупные горнодобывающие предприятия Кузбасса, но и в другие регионы Сибири и Дальнего Востока. Участие в нацпроекте «Производительность труда» рассчитано на три года, в каждый из которых производительность будет увеличиваться не менее чем на 5% без дополнительных инвестиций и затрат.

ДЛЯ СПРАВКИ

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% и направлен на формирование современной производственной культуры. В Кузбассе адресную поддержку в рамках нацпроекта получают уже 69 компаний несырьевых отраслей экономики.