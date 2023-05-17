Более трети жителей Кузбасса зарабатывают на своем хобби. Фото: Иван ВИСЛОВ

Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру совместно с социальной сетью Одноклассники провел исследование и выяснил, что хобби приносят доход 35% кузбассовцев. В опросе приняли участие 4600 человек, выборка репрезентативна для российского сегмента интернета, в том числе для Кузбасса.

По итогам проведенного исследования, у 88% респондентов есть хобби. При этом только 8% ответивших утверждают, что хобби стало их профессией.

Фото: Зарплата.ру.

Как признались 41% участников опроса, зарабатывающих благодаря своим хобби, они ведут продажи своих услуг или изделий через соцсети.

На вопрос «Как вы монетизируете свое хобби?» кузбассовцы ответили, что продают свои услуги – 36%, торгуют своими изделиями – 49%, зарабатывают на создании контента – 10%.

67% участников опроса, зарабатывающих на хобби, отмечают, что занимаются своим увлечением более пяти лет.

В топ-5 хобби, которые помогают кузбассовцам зарабатывать деньги, вошли:

рукоделие – 41%;

садоводство – 13%;

рисование – 13%;

спорт – 10%;

фотосъемки – 10%.

- Мы хотим, чтобы люди могли не только находить и выкладывать интересный контент о своих увлечениях в соцсети, но и иметь возможность зарабатывать благодаря своим хобби. Для этого мы запускаем разные программы поддержки авторов, даем возможность пользователям продавать свои товары и услуги прямо в профиле или группе в ОК. Уже сейчас наиболее успешные авторы зарабатывают в ОК до 100 тысяч рублей в месяц, в первую очередь в самых востребованных категориях увлечений: рукоделии, кулинарии и путешествиях. В сервисе «Увлечения» тематический контент смотрят более 21 миллиона человек в месяц: мы видим, что они активно подписываются на блогеров, которые делают вещи (одежду, сувениры и многое другое) своими руками, создают гайды по здоровому питанию, продают авторские экскурсии или туры в необычные места страны, - говорит Сергей Томилов, директор по контенту ОК.

Фото: Зарплата.ру.

Как рассказали опрошенные жители региона, получающие доход благодаря собственным увлечениям, от 1 тысячи до 10 тысяч рублей в месяц зарабатывают 72% из них, от 10 тысяч до 30 тысяч рублей – 21%, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей – 3%, от 50 тысяч до 100 тысяч рублей – 4%.

Исследование ОК и Зарплаты.ру также показало, что свой заработок «увлеченные» кузбассовцы тратят на дальнейшее развитие хобби (61%), свои нужды (26%) либо делают с него накопления (13%).