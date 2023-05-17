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Общество17 мая 2023 15:20

Более трети жителей Кузбасса зарабатывают на своем хобби

Им удалось монетизировать свое увлечение благодаря соцсетям
Елизавета ДОБРОЛЮБОВА
Более трети жителей Кузбасса зарабатывают на своем хобби.

Более трети жителей Кузбасса зарабатывают на своем хобби.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру совместно с социальной сетью Одноклассники провел исследование и выяснил, что хобби приносят доход 35% кузбассовцев. В опросе приняли участие 4600 человек, выборка репрезентативна для российского сегмента интернета, в том числе для Кузбасса.

По итогам проведенного исследования, у 88% респондентов есть хобби. При этом только 8% ответивших утверждают, что хобби стало их профессией.

Фото: Зарплата.ру.

Фото: Зарплата.ру.

Как признались 41% участников опроса, зарабатывающих благодаря своим хобби, они ведут продажи своих услуг или изделий через соцсети.

На вопрос «Как вы монетизируете свое хобби?» кузбассовцы ответили, что продают свои услуги – 36%, торгуют своими изделиями – 49%, зарабатывают на создании контента – 10%.

67% участников опроса, зарабатывающих на хобби, отмечают, что занимаются своим увлечением более пяти лет.

В топ-5 хобби, которые помогают кузбассовцам зарабатывать деньги, вошли:

рукоделие – 41%;

садоводство – 13%;

рисование – 13%;

спорт – 10%;

фотосъемки – 10%.

- Мы хотим, чтобы люди могли не только находить и выкладывать интересный контент о своих увлечениях в соцсети, но и иметь возможность зарабатывать благодаря своим хобби. Для этого мы запускаем разные программы поддержки авторов, даем возможность пользователям продавать свои товары и услуги прямо в профиле или группе в ОК. Уже сейчас наиболее успешные авторы зарабатывают в ОК до 100 тысяч рублей в месяц, в первую очередь в самых востребованных категориях увлечений: рукоделии, кулинарии и путешествиях. В сервисе «Увлечения» тематический контент смотрят более 21 миллиона человек в месяц: мы видим, что они активно подписываются на блогеров, которые делают вещи (одежду, сувениры и многое другое) своими руками, создают гайды по здоровому питанию, продают авторские экскурсии или туры в необычные места страны, - говорит Сергей Томилов, директор по контенту ОК.

Фото: Зарплата.ру.

Фото: Зарплата.ру.

Как рассказали опрошенные жители региона, получающие доход благодаря собственным увлечениям, от 1 тысячи до 10 тысяч рублей в месяц зарабатывают 72% из них, от 10 тысяч до 30 тысяч рублей – 21%, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей – 3%, от 50 тысяч до 100 тысяч рублей – 4%.

Исследование ОК и Зарплаты.ру также показало, что свой заработок «увлеченные» кузбассовцы тратят на дальнейшее развитие хобби (61%), свои нужды (26%) либо делают с него накопления (13%).

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ