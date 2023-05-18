Школьники Кузбасса получат «Билет в будущее»

Федеральный проект по ранней профориентации «Билет в будущее» был запущен пять лет назад. Фото: Центр опережающей профподготовки.

Несколько лет назад в России было проведено исследование, по результатам которого выяснилось, что 9 из 10 школьников не могут ответить на вопрос, кем бы они хотели стать, и имеют смутное представление даже о профессиях, находящихся в тренде. Чтобы решить эту проблему, по инициативе президента Владимира Путина в России пять лет назад был запущен федеральный проект по ранней профориентации «Билет в будущее».

В его рамках учащиеся на первом этапе проходят онлайн тестирование, причем проверяя вовсе не знания, а такие качества, как внимание, логическое мышление, память, стрессоустойчивость, и определяют, к чему у них есть способности. После выявления профессиональных предпочтений они имеют возможность «примерить» на себя подходящие специальности на практических мероприятиях и получить консультацию профессионалов.

Билет не на балет

Именно такой путь сейчас проходят, к примеру, ученики Камышинской школы имени Героя Кузбасса Н.Д.Назаренко из Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. На этой неделе их пригласили в ЦОПП Кузбасса на профессиональные пробы по направлениям: «Оператор БПЛА» и «Робототехника».

- Технические возможности сельской школы ограничены, поэтому участие в проекте ребята восприняли с большим воодушевлением, с удовольствием проходили тестирование. В этом учебном году мы уже побывали на профессиональных пробах по фотографированию и банковскому делу. Важно, что это не стандартные экскурсии, они получают много полезной информации для себя. «Оператор БПЛА» - это новое, перспективное направление, которое очень понравилось ребятам, т.к. они много времени проводят в играх на телефонах и при пилотировании не испытывали страха перед дронами, - рассказала Татьяна Смирнова, педагог-навигатор, отвечающий за профориентационную работу в образовательной организации.

Интерес к беспилотникам в последнее время со стороны молодежи значительно вырос, что и не удивительно: они применяются и для съемок для развлечения, и в профессиональной деятельности - картографии, мониторинге, сельском хозяйстве, доставке грузов. С расширением задач, выполняемых БПЛА, встает вопрос и подготовки квалифицированных кадров.

- Детям начинать проще - у них моторика более развита, а оператору важно эффективно управлять пультом. На профессиональных пробах мы знакомим учащихся с различными моделями БПЛА, также у них есть возможность полетать на комнатных вариантах и выполнить тренировочные полеты на симуляторе, но с настоящими джойстиками. Те, кто показывает достаточный уровень управления дроном, получают возможность выполнить более сложное задание в полетной зоне ЦОПП, которую оборудовали в коворкинге, например, преодолеть полосу препятствий. Центр помогает пройти обучение на оператора БПЛА заинтересованным школьникам и студентам, причем для этого не обязательно приезжать в Кемерово, можно подобрать вариант поближе к дому. Для ребят главное понять, есть у них тяга к этой профессии, или нет. Кстати, наш опыт показывает, что даже новички после определенной подготовки способны показывать хорошие результаты. Например, недавно в ЦОПП прошли межрегиональные соревнования по управляемым дронам «Кибердрон Кузбасс» среди обучающихся образовательных организаций, и второе место занял Михаил Марьясов, с опытом управления беспилотником всего в пару недель, - рассказал Егор Шапошников, специалист ЦОПП, оператор БПЛА.

Много положительных эмоций учащиеся Камышинской школы получили на профессиональных пробах и по направлению «Робототехника».

- Нам рассказали о программе Scratch, с помощью которой можно управлять виртуальным роботом. Было здорово самой написать код и смотреть, как мой собственный робот выполняет задания - он, например, по команде сам передвигал кубики. Я очень рада, что имею возможность познакомиться с разными профессиями, правда, сама еще не определилась, кем буду. Сегодня выбрала пробу по технической специальности, потому что в жизни надо все уметь, - поделилась впечатлениями шестиклассница Ульяна Черданцева.

Поддержать сельских обучающихся на профессиональных пробах приехал первый заместитель министра образования Кузбасса Александр Баканов. Он пообщался с ребятами, ответил на вопросы, в том числе по выстраиванию профессиональной траектории, пожелал им осознанного выбора профессии.

- Опыт участия в проекте нашего региона показывает: самое главное, школьники, действительно, получают билет в будущее, то есть понимание, как работать в той или иной профессии. Как раз такие открытые, практические уроки, как сегодня, дают возможность познакомиться с профессией изнутри, попробовать себя и сделать правильный выбор в дальнейшем. Интерес к проекту растет. Мы ожидаем, что в нынешнем году он привлечет свыше 30 тысяч учащихся школ - а это в четыре раза больше, чем год назад, - отметил Александр Баканов.

Первый замминистра обратил внимание и на такой любопытный момент: активный интерес школьниц к, казалось бы, считающимся мужскими профессиям, типа того же оператора БПЛА. По его мнению, в таких сферах деятельности, которые требуют внимательности, усидчивости, точности движения и развитой мелкой моторики, девушки могут справляться значительно лучше парней.

Потрогать профессию руками

Особенность «Билета в будущее» является возможность школьника получить интересующую информацию, независимо от места проживания.

- Для нас важно, чтобы каждый ребенок Кузбасса получил представление о востребованных и перспективных профессиях и сделал после девятого класса осознанный выбор: продолжать учиться в школе, в системе среднего профессионального образования, или сразу попытаться начать работать в сфере производства товаров или услуг. Наша задача - показать перспективу и значимость тех специальностей и профессий, которые сегодня востребованы на рынке труда региона. При этом, условно говоря, школьник из Тяжина и школьник из Кемерова находятся в одинаковых условиях. Транспортная доступность в регионе хорошая, организовать доставку ребят в нужное место сейчас проблем нет. Главное - чтобы они определили свою мотивацию и обратились к педагогу-навигатору в своей школе. В регионе много хороших площадок, где можно интересующую профессию потрогать рукам - в колледжах, техникумах, вузах, на наших предприятиях-партнерах, - рассказал Виктор Лысенко, директор Сибирского политехнического техникума, научный руководитель ЦОПП Кузбасса.

- Детям очень нравится проект «Билет в будущее». Ежедневно мы получаем большое количество положительных отзывов от ребят и педагогов-навигаторов, которые принимают в нем участие, – отметила руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки - регионального оператора проекта Евгения Кремзюк.

Подробную информацию по вопросам участия в проекте «Билет в будущее» в Кузбассе можно узнать по телефонам: +7 (3842) 57-11-20, +7 (3842) 57-11-14, все интересующие вопросы можно задать по e-mail: copp42@yandex.ru